جی‌دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا گفت: جنگ علیه ایران و روابط با اسرائیل، دو عامل شکست در انتخابات بود.

اعتراف ونس: جنگ علیه ایران ، علت شکست ما در انتخابات بود

اعتراف ونس: جنگ علیه ایران ، علت شکست ما در انتخابات بود

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما جی‌دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا گفت: جنگ علیه ایران و روابط با اسرائیل، دو عامل شکست در انتخابات بود.

جی‌دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» اذعان کرد: جنگ علیه ایران و روابط با اسرائیل، از دلایل شکست در انتخابات میان‌دوره‌ای بودند. بسیاری از کسانی که در انتخابات ۲۰۲۴ به ما رأی داده بودند، در این انتخابات به دموکرات‌ها رأی دادند و جنگ با ایران دلیل شکست ماست،

او افزود : نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند در صورت اجرای چهار محور اساسی، رأی‌دهندگان بار دیگر به حمایت از جمهوریخواهان بازخواهند گشت:• پایان دادن به جنگ. • تمرکز بر هزینه‌های زندگی و تورم. ، در اولویت قرار دادن منافع آمریکا.، تغییر رویکرد آمریکا در قبال اسرائیل.