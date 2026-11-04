به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ کارآگاه حمیدرضا زارع، گفت: در پی وقوع سرقت چند دستگاه موتورسیکلت در شهر یزد کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی به بررسی موضوع پرداختند. وی ادامه داد: با اقدامات پلیس، دو سارق غیر بومی شناسایی و پس از هماهنگی قضایی دستگیر و به پلیس آگاهی انتقال داده شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان یزد افزود: از این سارقان چهار دستگاه موتورسیکلت سرقتی که متهمان قصد خروج و انتقال به سمت استان‌های دیگر را داشتند کشف شد.