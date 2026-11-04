به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، استاندار هرمزگان در این همایش گفت: میناب در روز نهم اسفند جهانی شد.

محمد آشوری افزود: جنایت مدرسه شجره طیبه میناب یک جنایت جنگی است.

وی گفت: تنگه هرمز نماد مقاومت ملی ما ایران است که نتیجه دستاورد‌ها و رشادت‌های سردار شهید علیرضا تنگسیری است.

آشوری افزود: این سوگ شهدای مدرسه شجره طیبه میناب باید به حماسه و حماسه به یک حرکت فرهنگی تبدیل شود.

استاندار هرمزگان گفت: شکست آمریکا و اسرائیل در انتخابات نتیجه خون شهیدان ما در مقابل قدرت های سلطه دنیا بود.

وی افزود: بوجود تک تک خانواده شهدا افتخار میکنیم که ایستادند و خاک وطن را یه دشمن ندادند.

آشوری گفت: آنچه در این هشت ماه با رهنمود رهبر شهید شکل گرفت یکپارچگی مردم بود که در جنگ رمضان و نبرد هرمز تا امروز پرچم ایران درکنار خلیج فارس برافراشته کرده است.

استاندار هرمزگان افزود: فرهنگ اصیل شهادت باید به توسعه میناب منجر شود و مینابی متفاوت تر از گذشته بسازیم.

نایب‌ رئیس مجلس شورای اسلامی نیز گفت: مدرسه شجره طیبه میناب مدرسه زندگی بود و آمریکای جنایت کار به زندگی ما موشک زد.

حاجی بابایی افزود: علت حمله به ایران اسلامی به سه دلیل تمدن چند هزاران ساله ، اسلام ناب و هوشمندی آنها بود.

وی با اشاره به سرزنش ترامپ توسط افراد مختلف گفت: امرروز نشانه های خون شهدای ما در دنیا، اروپا و آمریکا نمایان شده است.

نایب‌ رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: میناب و دانش آموزان شجره طیبه میناب در تارخ ماندگار شدند.

حاجی بابایی گفت: باطن همه اتفاقات همگی یک تحول بود برای یک اتحاد مقدس بین مردم ایران که همه ما باید این اتحاد را حفظ کنیم.

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