دانش آموزان و دیگر قشر‌های مردم کرمان در راهپیمایی ضد استکباری بر ایستادگی در برابر زیاده خواهی دشمنان و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،مسئولان و مدیران استان کرمان همگام با اقشار مختلف مردم، در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان حضور یافتند تا در کنار مردم، ضمن گرامیداشت این روز، بر اهمیت استکبارستیزی، حفظ استقلال کشور و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کنند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، این روز را، نمادِ "صف آرایی جبهه حق، مقابل جبهه باطل" خواندند و بر "شفاف‌تر شدن تکلیف ملت ایران، با آمریکای جنایتکار"، تاکید کردند.