به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، نشست کمیته هماهنگی مرز شهرستان آستارا با محوریت بررسی موانع تجارت مرزی، ساماندهی نوبت‌دهی کامیون‌های صادراتی و رسیدگی به مشکلات تجار، بازرگانان و رانندگان، به ریاست فرماندار شهرستان مرزی بندر آستارا و با حضور جواد حسن‌بیگی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان و مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط در محل فرمانداری برگزار شد.

جواد حسن‌بیگی در این نشست با تأکید بر ضرورت رفع موانع موجود در مسیر تجارت مرزی افزود: تسهیل فعالیت‌های تجاری و حمایت از فعالان اقتصادی یک ضرورت است و هیچ دستگاهی نباید با کم‌کاری، ناهماهنگی یا ترک فعل، موجب ایجاد مانع در مسیر صادرات و واردات و تضییع حقوق تجار و بازرگانان شود.

دادستان عمومی و انقلاب آستارا با اشاره به مشکلات ناشی از افزایش ورود کامیون‌های صادراتی به مرز تصریح کرد: نوبت‌دهی کامیون‌ها باید بر اساس ضوابط مشخص، شفاف و عادلانه انجام شود و نباید رانندگان به دلیل ضعف در مدیریت فرآیند‌ها و ناهماهنگی دستگاه‌های مسئول، متحمل معطلی و هزینه‌های اضافی شوند.