استاندار خوزستان با اعلام آماده‌باش صددرصدی دستگاه‌های اجرایی برای بارندگی‌های پیش‌رو، از لایروبی ۵۱ سازه تقاطعی و ۵۰۶ پل برون‌شهری، آماده‌سازی ۱۳۰۰ مکان اسکان اضطراری و درخواست ۲ همت اعتبار برای ترمیم سیل‌بند‌ها و ۷۶۰ میلیارد تومان برای دفع آب‌های سطحی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده، امروز چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵ در جلسه مجازی با حضور فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی با محوریت آمادگی برای مقابله با پدیده ال‌نینو و سیلاب احتمالی گفت: از مدت‌ها پیش جلسات متعددی با دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل داده‌ایم و بازدید‌های میدانی از شهرستان‌های مختلف صورت گرفته و شرکت‌های معین برای هر شهرستان مشخص شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای پیشگیری از سیلاب افزود: بازه‌های فرسایشی شناسایی و ترمیم شده و در مجموع ۵۱ سازه تقاطعی در استان لایروبی و بازگشایی شده و همچنین ۵۰۶ دستگاه پل برون‌شهری لایروبی شده است.

استاندار خوزستان با اشاره به وضعیت اهواز تصریح کرد: در شهر اهواز ۳۵ نقطه با آب‌ماند طولانی‌مدت شناسایی شده و تقسیم کار میان شهرداری و آبفا صورت گرفته تا با بارندگی مشکلی ایجاد نشود و حدود ۱ هزار و ۳۰۰ مکان اسکان اضطراری با کمک هلال‌احمر و فرمانداران شناسایی و آماده شده است.

موالی‌زاده با اشاره به گزارش هواشناسی استان خاطرنشان کرد: سامانه‌ای که در خوزستان فعال خواهد شد از نوع جنوبی سودانی است و هسته بارشی آن حدود ۲۰۰ تا ۳۵۰ میلی‌متر است که ممکن است ظرف سه روز این بارش رخ دهد؛ از فردا هشدار زرد، از جمعه شب هشدار نارنجی و پس از آن هشدار قرمز صادر خواهد شد.

وی با اشاره به مناطق پرخطر استان اظهار داشت: احتمال می‌دهیم در اندیکا، مسجدسلیمان، لالی، ایذه، ماهشهر و اندیمشک حجم باران قابل توجهی داشته باشیم و احتمال صدور هشدار قرمز برای شمال شرق، شمال و شرق استان وجود دارد و تمهیدات لازم برای این مناطق صورت گرفته است.

استاندار خوزستان با تأکید بر لزوم تأمین اعتبارات خاطرنشان کرد: بر اساس نامه وزیر محترم کشور، به دو همت جهت ترمیم کامل سیل‌بند‌ها و ۷۶۰ میلیارد تومان جهت دفع آب‌های سطحی نیاز داریم و چندین بار مکاتبه صورت گرفته است؛ خواهش می‌کنم در این مورد پیگیری لازم به عمل آید.

موالی‌زاده با اشاره به اقدامات پیشگیرانه انجام‌شده گفت: تشکیل کارگروه علمی، برگزاری کارگاه آموزشی، انجام تعمیرات اساسی ایستگاه‌های پمپاژ دفع آب‌های سطحی و فاضلاب، لایروبی خطوط فاضلاب و ابلاغ دستورالعمل‌های فنی از جمله اقدامات انجام‌شده است.

وی با تأکید بر آماده‌باش کامل دستگاه‌ها تصریح کرد: آماده‌باش عمومی کامل برقرار است و همه دستگاه‌ها باید مسئولیت‌های خود را دنبال کنند؛ اصل بر پیشگیری است و پیشگیری می‌تواند از بروز بحران جلوگیری کند.

استاندار خوزستان با تأکید بر لزوم بازدید‌های میدانی اظهار داشت: همه دستگاه‌ها باید مرور کنند، مشاهدات میدانی داشته باشند، از نزدیک بازدید‌ها را به عمل بیاورند، رصد کنند و در حالت آماده‌باش کامل به سر ببرند و بدانند که حجم دقیق بارندگی مشخص نیست و باید برای سخت‌ترین شرایط آماده شد.

موالی زاده با اشاره به اقدامات ضروری فوری گفت: استقرار ماشین‌آلات در نقاط حادثه‌خیز، تأمین و ذخیره‌سازی سوخت برای دیزل‌ژنراتورها، مسدود نمودن مسیر‌های خطرآفرین، آمادگی هلال‌احمر جهت امدادرسانی و آماده نمودن مکان‌های اسکان اضطراری و آماده‌سازی ایستگاه‌های پمپاژ و دفع آب‌های سطحی و فاضلاب باید ظرف همین یکی دو روز به صورت ضربتی و شبانه‌روزی انجام شود.

وی با تأکید بر اطلاع‌رسانی به عشایر و کشاورزان گفت: سازمان جهاد کشاورزی استان باید اطلاع‌رسانی لازم به کشاورزان انجام دهد و به عشایر جهت عدم اتراق در حاشیه رودخانه‌ها، مدیریت کوچ، رعایت نکات ایمنی در برابر صاعقه و محل نگهداری دام‌ها اطلاع‌رسانی شود.

استاندار خوزستان با اشاره به نمونه‌ای هشداردهنده از خطرات سیل اظهار داشت: در نقطه‌ای یک تریلی از مسیر آب‌گرفته عبور کرد و به دنبال آن یک خودروی سواری وارد شد که به دلیل سبک بودن، آب آن را با حجم زیاد برد و به دره سقوط کرد؛ بنابراین شهروندان باید در کنار پل‌ها، دره‌ها و نقاط حادثه‌خیز مراقبت لازم را داشته باشند.

موالی زاده در پایان با توصیه به شهروندان گفت: با توجه به احتمال افزایش بارندگی، از سفر‌های غیرضروری در مسیر‌های پرخطر اجتناب شود و اگر سفری دارند آن را به وقت مناسب‌تری موکول کنند؛ امیدواریم با همکاری شهروندان از این مرحله به سلامت عبور کنیم.