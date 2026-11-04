درخشش ورزشکاراناماس خراسان شمالی در مسابقات قهرمانی کشور
ورزشکاراناماس خراسان شمالی در مسابقات قهرمانی کشور با کسب ۳ مدال رنگارنگ خوش درخشیدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی
، هفتمین دوره مسابقات قهرمانی کشور ورزشکاراناماس، آبانماه به میزبانی مشهد برگزار شد و نمایندگان خراسان شمالی با کسب یک مدال طلا و دو برنز در رشتههای پتانک و دارت خوش درخشیدند.
در این دوره از رقابت ها مهدیه طالبپور مقام اول پتانک ؛ آزاده اسماعیلینیا مقام سوم دارت ؛ حسین شکاری مقام سوم دارت
در مجموع چهار نماینده هیئت ورزش بیماران خاص خراسان شمالی در بخش بانوان و آقایان در این رقابتها حضور داشتند .