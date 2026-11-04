محدثه تبرک، با کسب مدال برنز مسابقات مچ‌اندازی قهرمانی جهان، افتخاری تاریخی برای ورزش ایران رقم زد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صداو سیما، در جریان چهل‌وهفتمین دوره مسابقات مچ‌اندازی قهرمانی جهان که به میزبانی هند در حال برگزاری است، محدثه تبرک، نماینده کشورمان در رقابت‌های دست چپ وزن ۵۵ کیلوگرم رده بزرگسالان، با عملکردی درخشان موفق به کسب مدال برنز این مسابقات شد.

این مدال برنز، نخستین مدال تاریخ مچ‌اندازی ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان (رده سنی بررگسالان) محسوب می‌شود و نام محدثه تبرک را به‌عنوان نخستین مدال‌آور جهانی این رشته در تاریخ ورزش کشور در این رده سنی به ثبت رساند.

تبرک در این رقابت‌ها با ارائه نمایشی شایسته و رقابت با حریفان قدرتمند جهانی، موفق شد بر سکوی سوم جهان قرار گیرد و افتخاری ارزشمند به کارنامه مچ‌اندازی ایران اضافه کند.

کسب این مدال تاریخی، نقطه عطفی در مسیر توسعه و ارتقای جایگاه مچ‌اندازی ایران در عرصه بین‌المللی به شمار می‌رود و بار دیگر ظرفیت و توانمندی بانوان ورزشکار کشورمان را در میادین جهانی به نمایش گذاشت.