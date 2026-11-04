وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در آغاز سفر خود به استان قم، پس از زیارت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)، با آیت‌الله سیدمحمد سعیدی، تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س) دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در آغاز سفر خود به استان قم، پس از زیارت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)، با آیت‌الله سیدمحمد سعیدی، تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س) دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

دکتر حسین سیمایی در این دیدار با اشاره به نقش دانشگاهیان در دفاع از کشور گفت: در جریان جنگ، دانشجویان و استادان ما در عرصه میدان نیز حضور داشتند و فناوری‌هایی که امروز در دفاع از کشور به ثمر نشسته‌اند، محصول سال‌ها تحقیق و پژوهش در دانشگاه‌ها و نهاد علم هستند. قدرت دفاعی کشور ریشه در همین تلاش‌های علمی و پژوهشی دارد و دانشگاهیان علاوه بر نقش‌آفرینی در عرصه دفاعی، در تقویت تاب‌آوری اجتماعی مردم نیز سهم مؤثری ایفا کرده‌اند.

وی با اشاره به آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها با آیین احترام به پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران گفت: خوشبختانه امروز دانشگاه‌های کشور فعال و پویا هستند و هزاران کلاس درس و آزمایشگاه در سراسر کشور فعالیت می‌کنند. در امتداد این مجموعه علمی، پارک‌های علم و فناوری نیز در خدمت ارتقای تاب‌آوری کشور قرار دارند و ظرفیت ارزشمندی برای دفاع از کشور، حل مسائل و خدمت به جامعه به شمار می‌روند.

آیت‌الله سیدمحمد سعیدی، تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س)، با ابراز خرسندی از حضور وزیر علوم گفت: وزیر محترم علوم از فضلا و اصحاب حوزه علمیه هستند و این از افتخارات نظام اسلامی است که یکی از دانش‌آموختگان حوزه در جایگاه وزارت علوم قرار دارد. ما به این موضوع افتخار می‌کنیم و همچنین برای ما بسیار شیرین است که رئیس‌جمهور محترم نیز در سخنان خود به آیات قرآن کریم استناد می‌کنند.

وی با قدردانی از برگزاری جشنواره قرآن و عترت دانشگاهیان تأکید کرد: برگزاری چنین جشنواره‌ای کار بسیار عظیم و ارزشمندی است و باید به این جلوه‌های مثبت و امیدآفرین در دانشگاه‌ها توجه ویژه داشت. ضروری است ابعاد دینی، اخلاقی و فرهنگی فعالیت‌های دانشگاهیان به‌درستی بازنمایی و به جامعه معرفی شود تا مردم با این ظرفیت‌های ارزشمند دانشگاه‌ها بیش از پیش آشنا شوند.