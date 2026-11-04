تلنگر این هفته به دانش‌آموزانی اختصاص دارد که با تلاش، پشتکار و درخشش علمی، مدال‌هایی به رنگ پرچم ایران بر سینه دارند؛ افتخارآفرینانی از شهرستان تاریخی میبد که نام این دیار را در عرصه‌های علمی کشور و جهان سربلند کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، بیش از سه دهه است که استان یزد در شمار استان‌های برتر کشور در کنکور سراسری قرار دارد و دانش‌آموزان میبدی سهم قابل توجهی در این موفقیت و افتخارآفرینی داشته‌اند.

مرور کارنامه علمی و افتخارات دانش‌آموزان این شهرستان، از موفقیت‌های پی‌درپی در رقابت‌های علمی تا کسب مدال‌های افتخار، نشان می‌دهد که شمارش این دستاورد‌ها به‌سادگی امکان‌پذیر نیست.

دانش‌آموزان میبدی، رمز موفقیت خود را تلاش و پشتکار فردی، همراهی خانواده‌ها و نقش مؤثر معلمان در مسیر یادگیری و پیشرفت می‌دانند.

در کنار این عوامل، مشارکت خیران مدرسه‌ساز و مدرسه‌یار نیز نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های آموزشی و علمی میبد داشته است؛ به‌گونه‌ای که خیران این شهرستان از پیشگامان ساخت و تجهیز مدارس و فضا‌های آموزشی و علمی به شمار می‌روند.

همراهی مسئولان شهرستان و توجه به ظرفیت‌های علمی و استعداد‌های دانش‌آموزی نیز زمینه‌ساز تقویت این مسیر و تداوم موفقیت‌های آموزشی شده است.

دانش‌آموزان میبدی امروز با مدال‌هایی که رنگ و نشان ایران را دارند، ثابت کرده‌اند که سرمایه‌گذاری بر آموزش، حمایت از استعداد‌ها و باور به توان نسل جوان، می‌تواند افتخار‌هایی ماندگار برای کشور رقم بزند.