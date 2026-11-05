تیم بسکتبال گلنور اصفهان امروز پنجشنبه ۱۴ آبان در هفته سوم لیگ برتر بسکتبال کشور، در خانه میزبان استقلال تهران است؛ دیداری که هر دو تیم برای کسب نخستین پیروزی فصل به میدان می‌روند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ تیم بسکتبال گلنور اصفهان از ساعت ۱۶ و ۱۵ دقیقه پنجشنبه در سالن مخابرات اصفهان به مصاف استقلال تهران می‌رود.

هر دو تیم در دو هفته ابتدایی لیگ برتر با شکست مقابل حریفان خود مواجه شده‌اند و در این مسابقه به دنبال جبران نتایج گذشته هستند.

گلنور اصفهان در هفته نخست با نتیجه ۷۴ بر ۷۱ برابر نفت و گاز زاگرس جنوبی جهرم شکست خورد و در هفته دوم نیز با نتیجه ۸۱ بر ۷۵ مغلوب پاس کردستان شد.

استقلال تهران هم در دو دیدار گذشته خود برابر نفت آبادان با نتیجه ۷۹ بر ۷۳ و مقابل کاله مازندران با نتیجه ۸۰ بر ۷۷ نتیجه را واگذار کرده است.

شاگردان آرن داودی در تیم گلنور اصفهان امیدوارند با استفاده از امتیاز میزبانی، نخستین پیروزی خود در فصل جاری لیگ برتر را به دست آورند.

این دیدار در چارچوب هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال مردان باشگاه‌های کشور برگزار می‌شود.