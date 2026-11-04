مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان، از اجرای طرح جامع حمایتی و تشویقی برای رانندگان بخش حمل‌ونقل جاده‌ای کالا، به‌ویژه فعالان حوزه‌های حمل نهاده‌ها و کالا‌های اساسی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یزدان خسروی گفت: در راستای ارج نهادن به تلاش‌های شبانه‌روزی و بی‌دریغ رانندگان گرامی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای و به منظور تسهیل در تأمین هزینه‌های نگهداری ناوگان و اقلام مصرفی، طرح تشویقی ویژه‌ای از امروز ۱۳ آبان‌ماه در استان آغاز شد.

وی در تشریح جزئیات این طرح افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، رانندگانی که نسبت به حمل کود از مبدأ بندر امام خمینی به مقصد پنج استان آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، مازندران و گلستان اقدام کنند؛ همچنین رانندگانی که در محور مهم و راهبردی چابهار به خوزستان به جابه‌جایی بار اشتغال دارند، مشمول این طرح حمایتی خواهند شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان با اشاره به سازوکار اهدای این پاداش تشویقی تصریح کرد: در این طرح، به ازای ارائه و ثبت هر ۲ برگ بارنامه معتبر در مسیر‌های یادشده، ۱ گالن ۲۰ لیتری روغن موتور رایگان به رانندگان محترم تعلق گرفته و تحویل داده می‌شود.

خسروی همچنین با تأکید بر نقش حیاتی و بی‌بدلیل رانندگان در زنجیره تأمین و توزیع کالا‌های اساسی و نهاده‌های کشاورزی در سراسر کشور خاطرنشان کرد: حمل‌ونقل ایمن، روان و به‌موقع نهاده‌های کشاورزی و کالا‌های استراتژیک از بنادر و مراکز تولیدی به اقصی نقاط کشور، از اولویت‌های اصلی بخش حمل‌ونقل است و این اداره‌کل همواره تلاش می‌کند با اجرای طرح‌های حمایتی، دغدغه‌های معیشتی و کاری این قشر زحمتکش را به حداقل برساند.

وی در پایان از تمامی شرکت‌های حمل‌ونقل کالا و انجمن‌های صنفی رانندگان خواست تا ضمن اطلاع‌رسانی دقیق به فعالان این عرصه، همکاری لازم را در راستای حسن اجرای این طرح و بهره‌مندی حداکثری رانندگان عزیز به عمل آورند.