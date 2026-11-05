۱۱ قطعه ملک و زمین مازاد دولتی در نقاط مختلف استان اصفهان با ارزش کارشناسی مجموع ۷۹۲ میلیارد و ۱۳۰ میلیون ریال، در قالب مزایده عمومی سراسری عرضه شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز اصفهان؛ ناصر یارمحمدیان مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان گفت: این املاک در قالب مزایده شماره ۱۱۸۱۰ سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و با هدف اجرای سیاست مولدسازی دارایی‌های دولت عرضه شده‌اند.

وی افزود: املاک عرضه‌شده شامل واحد‌ها و اراضی با کاربری‌های مختلف در شهرستان‌ها و مناطق استان، از جمله کاشان، خور و بیابانک، شاهین‌شهر و مورچه‌خورت است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان با اشاره به جزئیات زمانی مزایده بیان کرد: متقاضیان از ششم تا شانزدهم آبان فرصت دارند پیشنهاد‌های خود را ثبت کنند و رمزگشایی پاکت‌ها نیز هفدهم آبان انجام می‌شود.

یارمحمدیان از متقاضیان خواست برای مشاهده مشخصات املاک، قیمت‌های کارشناسی و اطلاع از شرایط شرکت در مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir مراجعه کنند.

وی تأکید کرد: مولدسازی دارایی‌های دولت فقط به معنای فروش اموال نیست، بلکه با هدف فعال‌سازی ظرفیت‌های بلااستفاده، افزایش بهره‌وری دارایی‌های عمومی و هدایت منابع حاصل از آن به طرح‌ها و طرح های اولویت‌دار اقتصادی دنبال می‌شود.

یارمحمدیان همچنین شفافیت، رقابت و رعایت ضوابط قانونی را از اصول اصلی واگذاری اموال مازاد دولتی عنوان کرد.