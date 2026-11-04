به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج و روز ۱۳ آبان، همایشی با حضور ۵۰۰ نفر از دانش‌آموزان بسیجی در اصفهان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این مراسم دانش‌آموزان با آرمان‌های شهدا تجدید میثاق کردند. پیکر مطهر و نورانی دوشهید گمنام، در این مراسم حضور پیدا کرد و دانش آموزان یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و دوران دفاع مقدس را گرامی داشتند.

هدف از برگزاری این برنامه، پیوند نسل جوان با فرهنگ ایثار و شهادت، گرامیداشت حماسه ۱۳ آبان و تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب اسلامی عنوان شد. دانش‌آموزان در پایان، بر ادامه راه شهدا در سنگر علم و دانش تأکید کردند.