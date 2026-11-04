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سومین نشست ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان مهریز با محوریت پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و بررسی راهکارهای کاهش این آسیبها برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، در این نشست، مهمترین آسیبهای اجتماعی تهدیدکننده نوجوانان و جوانان و راهکارهای مقابله با آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.در این نشست بر ضرورت شناسایی و اولویتبندی آسیبهای اجتماعی، افزایش آگاهی و ارتقای آموزش خانوادهها و همچنین تقویت برنامههای فرهنگی، اجتماعی و ورزشی با هدف پیشگیری از بروز آسیبها تأکید شد.
همچنین اعضای ستاد بر لزوم تعامل و همکاری مؤثرتر دستگاههای اجرایی و نهادهای مسئول تأکید کردند و مقرر شد با برنامهریزی هدفمند و مشارکت مجموعههای مرتبط، اقدامات عملیاتیتری برای کاهش آسیبهای اجتماعی و فراهمسازی زمینه رشد، نشاط و ارتقای سلامت اجتماعی نوجوانان و جوانان شهرستان مهریز انجام شود.