به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، در این نشست، مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی تهدیدکننده نوجوانان و جوانان و راهکار‌های مقابله با آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.در این نشست بر ضرورت شناسایی و اولویت‌بندی آسیب‌های اجتماعی، افزایش آگاهی و ارتقای آموزش خانواده‌ها و همچنین تقویت برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی با هدف پیشگیری از بروز آسیب‌ها تأکید شد.

همچنین اعضای ستاد بر لزوم تعامل و همکاری مؤثرتر دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های مسئول تأکید کردند و مقرر شد با برنامه‌ریزی هدفمند و مشارکت مجموعه‌های مرتبط، اقدامات عملیاتی‌تری برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و فراهم‌سازی زمینه رشد، نشاط و ارتقای سلامت اجتماعی نوجوانان و جوانان شهرستان مهریز انجام شود.