۱۱۷ برابر شدن صادرات تعاونی‌های مرزنشینان خراسان شمالی

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی از ۱۱۷ برابر شدن صادرات تعاونی‌های مرزنشینان خراسان شمالی به نسبت سال گذشته خبر داد.