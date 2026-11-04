۱۱۷ برابر شدن صادرات تعاونیهای مرزنشینان خراسان شمالی
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی از ۱۱۷ برابر شدن صادرات تعاونیهای مرزنشینان خراسان شمالی به نسبت سال گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی
، کرامتی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی گفت: صادرات تعاونیهای مرزنشین استان با پیگیری برای تمدید کارتهای مبادلات مرزی و رفع موانع فعالیت این تشکلها از ۲۸۰ هزار دلار در سال گذشته به ۳۳ میلیون دلار در سال جاری رسید و رشد بیش از ۱۱۷ برابری را ثبت کرد.
وی افزود: تعاونیهای مرزنشینان خراسان شمالی طی هفت سال گذشته در عمل از چرخه فعالیتهای صادراتی خارج شده بودند و امکان استفاده مؤثر از ظرفیتهای قانونی و اقتصادی خود را نداشتند.