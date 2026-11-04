سفارت جمهوری اسلامی ایران در انگلیس هم‌زمان با انتشار نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و شکست‌های انتخاباتی جمهوری‌خواهان، با انتشار تصویری کنایه‌آمیز از دونالد ترامپ، به رئیس‌جمهور آمریکا توصیه کرد کتاب «تاریخ حماقت» را مطالعه کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن روز چهارشنبه در پیامی در حساب رسمی خود در فضای مجازی، با انتشار تصویری از دونالد ترامپ در حال مطالعه کتاب «تاریخ حماقت» (The March of Folly) نوشته «باربارا تاکمن»، مورخ آمریکایی، نوشت: «اکنون زمان مناسبی است که ترامپ و تیم او کتاب «تاریخ حماقت» باربارا تاکمن را بخوانند. شاید این کتاب سرنخی به آنها بدهد.»

این پیام در شرایطی منتشر شده که نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا از شکست‌های انتخاباتی حزب جمهوری‌خواه حکایت دارد؛ موضوعی که می‌تواند به معنای افزایش فشار سیاسی بر ترامپ و دولت او باشد.

اگرچه سفارت ایران در پیام خود مستقیماً به انتخابات میان‌دوره‌ای اشاره نکرده، اما زمان‌بندی انتشار این توییت و انتخاب کتابی درباره تصمیمات اشتباه رهبران سیاسی، می‌تواند کنایه‌ای به سیاست‌های ترامپ و پیامد‌های آن برای حزب جمهوری‌خواه تلقی شود.

کتاب «تاریخ حماقت: از تروا تا ویتنام» نوشته باربارا تاکمن که نخستین بار در سال ۱۹۸۴ منتشر شد، به بررسی تصمیمات سیاسی و نظامی حکومت‌ها در طول تاریخ می‌پردازد؛ تصمیماتی که رهبران با وجود آگاهی از پیامد‌های زیان‌بار آنها، همچنان بر اجرای آنها اصرار ورزیده‌اند.

تاکمن در این اثر، با بررسی نمونه‌هایی از جمله جنگ تروا و مداخله نظامی آمریکا در ویتنام، تلاش می‌کند توضیح دهد چرا حکومت‌ها گاهی سیاست‌هایی را دنبال می‌کنند که آشکارا برخلاف منافع خودشان است.