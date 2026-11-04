نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه اصفهان: دانش‌آموزان با خودسازی، کسب دانش و تجربه‌اندوزی، خود را برای مدیریت آینده کشور آماده کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ آیت‌الله سید یوسف طباطبایی نژاد، در دیدار با نمایندگان تشکل‌های دانش‌آموزی، بسیج دانش‌آموزی و اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان استان، با تأکید بر نقش محوری نسل نوجوان در ساخت آینده کشور گفت: دانش‌آموزان باید با خودسازی، کسب دانش و تجربه‌اندوزی، خود را برای پذیرش مسئولیت‌های مهم و مدیریت آینده کشور آماده کنند.

وی با اشاره به اهمیت حضور نوجوانان در مساجد و نمازجمعه افزود: حضور در مکان‌های مذهبی تنها یک عبادت نیست، بلکه زمینه‌ای برای رشد معنوی، تقویت روحیه دینی و تغییر نگرش انسان فراهم می‌کند.

امام‌جمعه اصفهان گفت: مساجد نباید صرفاً محل برگزاری نماز باشند، بلکه باید به مراکزی فعال برای تربیت جوانان، پاسخ‌گویی به پرسش‌های دینی و آموزش احکام شرعی تبدیل شوند.

آیت الله طباطبایی نژاد افزود: دانش‌آموزان باید دوستان خود را با فضای مسجد آشنا کنند و زمینه حضور و آشنایی آنان با ارزش‌های دینی را فراهم آورند.

وی افزود: امام‌جماعت نباید تنها به اقامه نماز اکتفا کند، بلکه باید با تشکیل گروه‌های فعال و برقراری ارتباط مستمر با نوجوانان و جوانان، زمینه رشد اخلاقی و پاسخ‌گویی به پرسش‌های آنان را فراهم سازد.

نماینده ولی‌فقیه در استان اصفهان با اشاره به ظرفیت طرح‌هایی مانند «طرح امین» در مدارس و حضور گسترده دانش‌آموزان در برنامه‌های معنوی از جمله اعتکاف، این مشارکت را نشان‌دهنده ظرفیت نسل جدید برای حضور در فعالیت‌های دینی دانست.

وی با یادآوری مناسبت ۱۳ آبان و وقایع تاریخی این روز، از جمله تبعید امام خمینی (ره) در پی مخالفت با قانون کاپیتولاسیون، شهادت دانش‌آموزان در جریان مبارزات انقلاب اسلامی و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، بر ضرورت شناخت تاریخ و انتقال تجربه‌های نسل‌های گذشته به نوجوانان تأکید کرد.

آیت الله طباطبایی با اشاره به پیشرفت‌های دفاعی کشور افزود: جوانان ایران پس از پایان جنگ تحمیلی نیز مسیر پیشرفت را ادامه دادند و امروز در زمینه ساخت موشک و تجهیزات دفاعی به توانمندی‌های مهمی دست یافته‌اند.

وی در پایان با خطاب قراردادن دانش‌آموزان، بر ضرورت خودسازی، کسب دانش و تجربه و تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری تأکید کرد و خواستار آماده‌سازی نسل جدید برای پذیرش مسئولیت‌های مدیریتی و مواجهه با چالش‌های آینده شد.

در ادامه این دیدار، نمایندگان تشکل‌های دانش‌آموزی نیز دیدگاه‌ها و مطالبات خود را درباره ارتقای فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی مطرح کردند.

یکی از نمایندگان اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان با اشاره به تمایل دانش‌آموزان برای مشارکت در برنامه‌های نمازجمعه، خواستار طراحی برنامه‌هایی متناسب با نیاز‌ها و سلیقه نسل نوجوان شد و تأکید کرد که برنامه‌های فعلی برای جذب و مشارکت بیشتر دانش‌آموزان به بازنگری نیاز دارد.

همچنین پیشنهاد شد بخشی از برنامه‌های تشکل‌های دانش‌آموزی در مساجد محله‌ها و اماکن مذهبی برگزار شود تا زمینه آشنایی بیشتر دانش‌آموزان با این فضا‌ها و جذب نوجوانانی که ارتباط کمتری با فعالیت‌های دینی دارند، فراهم شود.