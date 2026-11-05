مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان، شناسایی انشعاب‌های غیرمجاز، تعویض کنتور‌های فرسوده و توسعه فروش آب تانکری را سه محور اصلی برای افزایش بهره‌وری، صیانت از منابع آبی و تقویت درآمد‌های شرکت اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ ناصر اکبری، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان، در نشست رؤسای امور مشترکان و درآمد مناطق خودگردان این شرکت، بر ضرورت پیگیری مستمر این سه محور تأکید کرد و گفت: ساماندهی انشعاب‌های غیرمجاز، اصلاح وضعیت کنتور‌های فرسوده و بهره‌گیری از ظرفیت فروش آب تانکری، علاوه بر جلوگیری از تضییع حقوق شرکت و مشترکان قانون‌مدار، زمینه افزایش درآمد و بهبود خدمات‌رسانی را فراهم می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای شناسایی انشعاب‌های غیرمجاز افزود: مناطق باید با پایش مستمر و اقدامات هدفمند، این موضوع را در اولویت کاری خود قرار دهند.

مدیرعامل آبفای استان اصفهان همچنین تعویض کنتور‌های فرسوده را از عوامل مؤثر در افزایش دقت اندازه‌گیری، شفافیت محاسبات و مدیریت مصرف آب دانست و بر ساماندهی فرایند فروش آب تانکری متناسب با نیاز مناطق تأکید کرد.

اکبری همکاری میان واحد‌های بهره‌برداری و امور مشترکین را نیز ضروری دانست و گفت: هماهنگی این دو بخش موجب تسریع در رسیدگی به مسائل، استفاده بهینه از امکانات و ارتقای کیفیت خدمات به مردم می‌شود.

در ادامه این نشست، معاون خدمات مشترکان و درآمد آبفای استان اصفهان نیز بر ضرورت پیمایش مستمر مشترکان، مستندسازی اقدامات و تحلیل فرایند‌های کاری تأکید کرد.

آسیه سادات ملاباشی با اشاره به مسئولیت کارکنان این حوزه در دو سال گذشته و همزمان با تغییر تعرفه‌های آب گفت: همکاران امور مشترکین و درآمد با مسئولیت‌پذیری و تلاش مستمر، نقش مهمی در پاسخ‌گویی به مردم و پیشبرد امور داشته‌اند.

وی ارائه گزارش‌های دقیق و مستند را از الزامات تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی مؤثر دانست و افزود: بررسی داده‌های مشترکان، شناسایی مشکلات، تحلیل گلوگاه‌های کاری و استفاده از تجربه‌های موفق مناطق می‌تواند به افزایش سرعت، دقت و کیفیت خدمات منجر شود.

معاون خدمات مشترکان و درآمد آبفای استان اصفهان همچنین انتقال دانش و تجربه میان مناطق را عاملی مؤثر در اصلاح فرایند‌ها و افزایش درآمد‌های شرکت عنوان کرد.

در پایان این نشست، گزارش عملکرد شش‌ماهه برخی مناطق ارائه و از رؤسای امور مشترکین مناطق کوهپایه، نطنز، نایین، مبارکه و مناطق یک و سه شهر اصفهان به پاس عملکرد برتر تجلیل شد.