هم‌زمان با سالروز عملیات غرورآفرین محرم و آغاز اعزام کاروان‌های راهیان نور دانش‌آموزی، یادمان شهدای شرهانی دهلران میزبان جمعی از مسئولان، دانش‌آموزان و خبرنگاران بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در این برنامه، جمعی از خبرنگاران حضور یافتند تا ضمن بازدید از مناطق عملیاتی و یادمان شهدای شرهانی، از نزدیک با فضای حماسی این منطقه و رشادت‌های رزمندگان دوران دفاع مقدس آشنا شوند.

آنان در گفت‌و‌گو‌هایی بر اهمیت حضور در یادواره‌ها و برنامه‌های مرتبط با شهدا و رسالت رسانه‌ها در ثبت و انتقال این حماسه‌ها به نسل جوان تأکید کردند.

حضور خبرنگاران در یادمان شرهانی، فرصتی برای روایت میدانی حماسه محرم و انتقال آن به مخاطبان رسانه‌ای فراهم کرد و نشان داد که رسانه‌ها، در کنار راویان دفاع مقدس، نقش مهمی در زنده نگه داشتن یاد شهدا دارند.