به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد سلطانی کاظمی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۸ فقره واحد تولیدی در زمینه‌های مختلف صنایع تبدیلی بخش کشاورزی شامل سیلوی نگهداری غلات، بسته‌بندی و فرآوری خرما، بسته‌بندی و فرآوری سبزیجات و صیفی‌جات، تولید خوراک آماده آبزیان، خوراک دام بر پایه علوفه و کشتارگاه طیور موفق به اخذ پروانه بهره‌برداری شده‌اند که با راه‌اندازی آنها، ۷۳ هزار تن به ظرفیت فرآوری استان افزوده شده است.

وی با بیان اینکه این استان ظرفیت بالایی در تأمین امنیت غذایی و فرآوری محصولات راهبردی کشور دارد، عنوان کرد: توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی یکی از اولویت‌های اساسی جهاد کشاورزی خوزستان است.

سلطانی کاظمی با استناد به آخرین آمارنامه وزارت جهاد کشاورزی، تصریح کرد: استان خوزستان از نظر ایجاد ظرفیت جذب مواد خام کشاورزی در پروانه‌های بهره‌برداری صنایع تبدیلی، در جایگاه نهم کشور قرار دارد.