وزیر صنعت، معدن و تجارت بر رعایت ضوابط قانونی، شفافیت در انتخاب مجریان و پیمانکاران و تدوین برنامه بلندمدت برای توسعه نمایشگاه بین‌المللی تهران تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سید محمد اتابک در نشست بررسی عملکرد شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی که با حضور مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد، بر ضرورت اصلاح فرآیند‌های مدیریتی و اجرایی این مجموعه تأکید کرد.

اتابک با بیان اینکه اداره نمایشگاه بین‌المللی باید بر پایه قانون‌مداری و شفافیت انجام شود، افزود: تمامی تصمیمات و اقدامات این شرکت باید با قوانین و مقررات انطباق داشته باشد و ضوابط مشخصی در سطوح مدیریتی و اجرایی رعایت شود.

وزیر صمت همچنین با اشاره به پیگیری‌های این وزارتخانه برای خروج شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی از فهرست واگذاری‌ها، صیانت از جایگاه و ظرفیت‌های این مجموعه را ضروری دانست.

اتابک تدوین دستورالعمل انتخاب مجریان و پیمانکاران نمایشگاهی را از الزامات اصلاح فرآیند‌ها عنوان کرد و افزود: انتخاب مجریان باید بر اساس معیار‌های روشن، صلاحیت حرفه‌ای و شایستگی انجام شود تا شفافیت و پاسخ‌گویی در تمام مراحل تضمین شود.

وزیر صمت با تأکید بر ضرورت حرکت از مدیریت روزمره به سمت برنامه‌محوری تصریح کرد: شناخت ظرفیت‌ها و چالش‌های نمایشگاه بین‌المللی تهران باید مبنای تدوین برنامه‌ای جامع و بلندمدت برای توسعه این مجموعه باشد.

وزیر صمت همچنین ارتقای زیرساخت‌ها و بهبود خدمات نمایشگاهی را از محور‌های توسعه این مجموعه برشمرد و بر ضرورت پیگیری جدی برنامه‌های اجرایی در این زمینه تأکید کرد.