جریان‌های سیاسی استان اصفهان با امضای میثاق‌نامه‌ای بر تعامل و همکاری برای پیگیری مسائل و مطالبات مردم تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ این میثاق نامه در گردهمایی خانه احزاب استان اصفهان با حضور مهدی جمالی‌نژاد، استاندار، ایوب درویشی، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری، دبیران احزاب و فعالان سیاسی امضا شد.

استاندار اصفهان در این مراسم خانه احزاب را ظرفیتی برای تقویت مشارکت سیاسی، افزایش سرمایه اجتماعی و هم‌افزایی نخبگان دانست و گفت: بهره‌گیری از خرد جمعی و ظرفیت جریان‌های مختلف سیاسی می‌تواند به حل مسائل و تحقق برنامه‌های توسعه‌ای استان کمک کند.

مهدی جمالی‌نژاد با تأکید بر پرهیز از دوقطبی‌سازی، حفظ تنوع دیدگاه‌ها در کنار وفاق و همکاری را برای خدمت به مردم ضروری دانست و خانه احزاب را بستری برای گفت‌و‌گو و ارائه راهکار‌های کارشناسی عنوان کرد.

ایوب درویشی، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری اصفهان نیز همگرایی جریان‌های سیاسی را زمینه‌ساز تقویت اعتماد عمومی و افزایش مشارکت مردم دانست و ابراز امیدواری کرد خانه احزاب به حلقه اتصال جامعه و حاکمیت و کانون پیگیری مطالبات مردمی تبدیل شود.

رسول حامدیان، رئیس خانه احزاب استان اصفهان، هم گزارشی از روند شکل‌گیری این مجموعه، برگزاری انتخابات شورای مرکزی و آغاز فعالیت رسمی آن ارائه کرد.

نواب رئیس و اعضای هیئت‌رئیسه خانه احزاب هم بر تشکیل کمیته‌های تخصصی و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان سیاسی برای کمک به حل مسائل و بحران‌های استان تأکید کردند.

هم‌زمان با امضای میثاق‌نامه، محل استقرار خانه احزاب استان در مجموعه فرهنگی کوثر به‌صورت رسمی افتتاح شد و استاندار اصفهان از دفاتر این مجموعه بازدید کرد.

هم اکنون ۷۰ حزب از سه فراکسیون اصولگرا، مستقل و اصلاح‌طلب عضو خانه احزاب استان اصفهان هستند.

شورای مرکزی این مجموعه خرداد ۱۴۰۵ تشکیل شد و فعالیت خود را آغاز کرد و محل استقرار خانه احزاب نیز ۲۰ آبان به‌صورت رسمی افتتاح شد.