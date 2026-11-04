عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: ۱۳ آبان مجموعه‌ای از اتفاقات در سال‌های متفاوت است که در کنار هم، اراده و هویت ملی ملتی را نشان می‌دهد که نه تهدید می‌کند و نه تسلیم می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سمیه رفیعی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در برنامه صف اول با اشاره به فرارسیدن ۱۳ آبان و سالروز تسخیر لانه جاسوسی، این روز را نه یک واقعه تاریخی صرف، بلکه تجمیع رخداد‌هایی دانست که «روز ملی مقابله با استکبار» را رقم زده است.

وی با تسلیت ایام فاطمیه و گرامیداشت سالروز ۱۳ آبان گفت: ۱۳ آبان مجموعه‌ای از اتفاقات در سال‌های متفاوت است که در کنار هم، اراده و هویت ملی ملتی را نشان می‌دهد که «نه تهدید می‌کند و نه تسلیم می‌شود

رفیعی با اشاره به سه رخداد تاریخی این روز توضیح داد: در ۱۳ آبان سال ۱۳۴۳ حضرت امام خمینی (ره) به دلیل اعتراض و سخنرانی محکم و مقتدرانه علیه «کاپیتولاسیون» تبعید شدند؛ در ادامه، رژیم طاغوت و نیرو‌های ساواک دست به کشتار دانش‌آموزان معترض زدند و شهادتی مظلومانه رخ داد؛ و سپس تسخیر لانه جاسوسی به وقوع پیوست.

وی افزود: جمیع اینها نشان می‌دهد ۱۳ آبان برای ملت ایران نشان‌دهنده یک اراده و هویت ملی است؛ ملتی که هر جا احساس کند ارزش‌هایش تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد، قطعاً اعتراض می‌کند، پای اعتراضش می‌ایستد و مقاومت را به بهترین شکل معنا می‌کند.

تفاوت انقلاب ایران با دیگر انقلاب‌ها؛ نقش بصیرت

عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه در دنیا انقلاب‌های زیادی رخ داده است، تصریح کرد: بسیاری از این انقلاب‌ها به دلیل نبود بصیرت و اندیشه‌ورزی لازم پس از وقوع، و اتکا به هیجانات، محکوم به شکست شده‌اند و پایداری مردمی در آنها دیده نمی‌شود؛ اما در ایران، اقداماتی نظیر تسخیر لانه جاسوسی که قرار بود ستون پنجم دشمن در داخل کشور باشد، از ارکان مهم پایداری انقلاب اسلامی شد.

وی با اشاره به فضای پرتنش سال‌های نخست پس از پیروزی انقلاب گفت: در آن سال‌ها متولیان امر انقلاب چنان درگیر مسائل متعدد بودند که فرصت بررسی سناریو‌های نفوذ و ضربه به ساختار‌های انقلاب را نداشتند؛ در این شرایط بود که دانش‌آموزان و دانشجویان با بصیرت وارد میدان شدند و با شناسایی عملیات‌هایی که سفارت آمریکا علیه انقلاب طراحی می‌کرد، سفارت را تسخیر کردند.

آمریکای امروز با رذالت بیشتری وارد میدان شده است

رفیعی در پاسخ به این پرسش که آیا آمریکای امروز، پس از گذشت نزدیک به ۴۸ سال، تفاوتی با آمریکای آن روز‌ها کرده است، گفت: «آمریکای امروز با رذالت بیشتری وارد میدان جنگ علیه ایران شده و تمام همت و قوای خود را برای به زانو درآوردن ملت ایران به کار گرفته است.»

وی با تأکید بر اینکه جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران «یک جنگ ماهیتی و وجودی» است، افزود: آنها برنامه‌ریزی کرده بودند که اساساً ایرانی وجود نداشته باشد، اما این خیال خام را به گور خواهند برد.

استناد به تاریخ؛ ایران ماندگار است

عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به سابقه تاریخی ایران گفت: در تاریخ، جنگ‌های بسیاری علیه ایران برپا شده است؛ اما امروز از روم، مغول و حزب بعث صدام نشانی نیست و این ایران است که ماندگار بوده است. در همین جنگ نیز ان‌شاالله روزی آمریکا نخواهد بود و ایران حتماً خواهد بود.

شهادت ۱۶۸ کودک؛ «بدون هیچ خطای نظامی

رفیعی با اشاره به جنگ ۴۰ روزه و شهادت ۱۶۸ کودک در آن، این فاجعه را کم‌نظیر خواند و گفت: این کودکان هیچ نقشی در مناسبات نظامی، جنگی و سیاسی کشور نداشتند و مظلومانه به شهادت رسیدند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا در این حمله اشتباهی رخ داده است، تأکید کرد: «هیچ اشتباهی در کار نبوده است» و برخی رسانه‌های اصلی ایالات متحده، از جمله نیویورک‌تایمز، خود اعلام کردند که هیچ خطای نظامی رخ نداده و حمله به کودکان میناب دقیقاً برنامه‌ریزی‌شده بوده است.

عضو هیئت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: هدف قرار دادن کودکان معصوم، «اوج رذالت و شقاوت» دشمن است؛ چراکه این اقدام در چارچوب یک جنگ نظامی متعارف نمی‌گنجد. وی شهادت این کودکان را «یک غم تاریخی بر دل‌های ملت ایران» توصیف کرد.