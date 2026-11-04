رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی انرژی کشور، نظام فعلی قیمت‌گذاری و فاصله قیمت حامل‌های انرژی با واقعیت‌های اقتصادی را از موانع اصلی بهینه‌سازی مصرف دانست و بر ایجاد بازار داخلی انرژی و طراحی سازکار‌های اقتصادی برای کاهش تلفات شبکه برق تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در نشست مشترک سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و شرکت توانیر با هدف توسعه همکاری‌ها و بررسی طرح‌های تخصصی بهره‌ورانه در صنعت برق، با حضور رئیس این سازمان، محمد اله‌داد، مدیرعامل شرکت توانیر و جمعی از مدیران دو مجموعه با اشاره به بالا بودن شاخص شدت انرژی در ایران گفت : بهینه‌سازی مصرف انرژی به یکی از مسائل فراگیر کشور در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خانگی تبدیل شده و عملکرد کشور در این حوزه متناسب با ظرفیت‌ها و ضرورت‌های موجود نبوده است.

سقاب اصفهانی ساختار اقتصادی و نظام قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی را از مهم‌ترین عوامل ناکارآمدی در مصرف انرژی دانست و افزود: فاصله قابل توجه قیمت‌های فعلی با واقعیت‌های اقتصادی و تأثیرپذیری نظام قیمت‌گذاری از ملاحظات سیاسی، از موانع اصلی اصلاح الگوی مصرف و توسعه فناوری‌های جدید محسوب می‌شود.

اصلاح قیمت‌ها به‌تنهایی پاسخگوی چالش انرژی نیست

او با تأکید بر ضرورت اتخاذ رویکردی بلندمدت و پایدار در اصلاح ساختار انرژی کشور تصریح کرد: اگر اصلاحات مورد نیاز در سال‌های گذشته آغاز می‌شد، امروز می‌توانستیم از نتایج آن بهره‌مند شویم؛ با این حال، در شرایط فعلی اقتصاد و تورم، اصلاحات قیمتی به‌تنهایی راهکار مناسبی نیست و باید مجموعه‌ای از سازوکار‌های اقتصادی متناسب با شرایط کشور طراحی و اجرا شود.

ضرورت ایجاد بازار داخلی انرژی و جذب سرمایه‌گذاری

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با اشاره به محدودیت‌های موجود برای واقعی‌سازی تعرفه‌های انرژی، ایجاد بازار داخلی انرژی را یکی از راهکار‌های مهم مدیریت مصرف و تخصیص بهینه منابع دانست و گفت: به‌جای اتکای صرف به تغییر تعرفه‌ها، باید سازوکار‌های اقتصادی و بازار‌های لازم برای مدیریت مصرف انرژی شکل بگیرد.

به گفته سقاب اصفهانی چنین رویکردی می‌تواند ضمن توجه به شرایط اقتصادی کشور، زمینه ورود فناوری‌های جدید، افزایش سرمایه‌گذاری و ارتقای بهره‌وری در بخش انرژی را فراهم کند.

وی همچنین با اشاره به تجربه کشور‌های موفق در حوزه بهینه‌سازی انرژی، بر ضرورت بررسی الگو‌های بین‌المللی و تدوین راهکار‌های اجرایی متناسب با شرایط اقتصادی و ساختار انرژی ایران تأکید کرد.

بر اساس محور‌های مطرح‌ شده در این نشست، اصلاح نظام اقتصادی انرژی، توسعه سازوکار‌های بازارمحور و فراهم‌سازی بستر سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین، از الزامات بهبود بهره‌وری و کاهش تلفات در صنعت برق کشور به شمار می‌رود.