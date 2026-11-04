به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام، در نشست ستاد مدیریت بحران که به‌صورت وبیناری و با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، با اشاره به پیشینه وقوع سیل‌های ویرانگر سال‌های ۹۴ و ۹۸ در ایلام اظهار کرد: بر اساس دستورکارهای ابلاغی وزارت کشور، تاکنون ۶ نشست ستاد بحران در مرکز استان و ۳۳ جلسه متناظر در شهرستان‌ها برگزار شده و تمهیدهای لازم برای پیشگیری و مقابله با هرگونه حادثه احتمالی پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به وجود ۴۳ کیلومتر سیل‌بند در شهر ایلام افزود: این سیل‌بندها اکنون به‌عنوان معابر و گذرگاه‌های ترافیکی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند و در سیلاب‌های گذشته آسیب‌پذیر بودند؛ در دو سال گذشته بخشی از این سازه‌ها ایمن‌سازی شده و ایمن‌سازی بخش باقی‌مانده نیازمند تخصیص اعتبارهای ویژه است که از طریق مکاتبه با سازمان برنامه و بودجه پیگیری شده است.

استاندار ایلام ادامه داد: لایروبی و پاکسازی ۱۴۶ کیلومتر از مسیل‌های درون‌شهری در ۲۸ شهر استان و ۳۵۰ دهنه پل توسط راهداران انجام گرفته و ۲۱۵ فقره بازرسی میدانی نیز از نقاط پرخطر و حادثه‌خیز استان ثبت شده است.

کرمی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه بیان کرد: با هدف تأخیر در ورود روان‌آب‌ها به مناطق مسکونی، احداث حوضچه‌های آرامش در بالادست شهرها و سازه‌های سنگی‌ملاتی در حوضه‌های آبخیزداری اجرایی شد و ۱۹ روستای در معرض خطر سیل نیز توسط بنیاد مسکن ایمن‌سازی شدند.

وی لغو مرخصی و مأموریت مدیران و اعضای ستاد بحران را گامی مؤثر در حفظ آمادگی لحظه‌ای دانست و گفت: به منظور هماهنگی سریع، شبکه ارتباطی بی‌سیم میان فرمانداران و اعضای ستاد بحران راه‌اندازی و بانک جامع ماشین‌آلات بخش خصوصی و پروژه‌های عمرانی استان نیز برای به‌کارگیری در شرایط اضطراری ساماندهی شده است.

استاندار ایلام افزود: هشدارهای لازم نیز از طریق سامانه‌های پیامکی به عشایر و ساکنان حاشیه رودخانه‌ها ارسال شده است.

کرمی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به راه‌های استان تصریح کرد: جاده دهلران به اندیمشک به دلیل حجم بالای تردد زائران و مراودات مرز مهران، از نقاط حادثه‌خیز استان است و شتاب در تعریض، تقویت پیمانکاران این پروژه و تخصیص تنخواه فوری به راهداری برای تجهیز ماشین‌آلات، نقشی اساسی در کاهش حوادث و افزایش ضریب ایمنی خواهد داشت.

بر پایه پیش‌بینی‌های هواشناسی، سامانه بارشی تازه‌ای از اواخر وقت امروز آسمان استان ایلام را در بر می‌گیرد و فعالیت آن در روزهای پایانی هفته آینده به‌طور چشمگیری تقویت خواهد شد؛ آب‌گرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها، طغیان رودخانه‌ها، خطر اصابت آذرخش و احتمال آسیب به سازه‌های سبک از مهم‌ترین پیامدهای این سامانه اعلام شده است.