به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از آغاز برداشت لیموشیرین از آبان‌ماه در سطح ۱۱ هزار و ۸۷۸ هکتار خبر داد و گفت: فارس جایگاه نخست کشوری در سطح زیر کشت و تولید این محصول را دارد.

احد بهجت حقیقی با اشاره به اینکه برداشت لیموشیرین در استان فارس تا دی‌ماه ادامه دارد، پیش‌بینی کرد: امسال ۴۳۷ هزار و ۶۳۵ تن لیموشیرین از باغ‌های استان برداشت و روانه بازار‌های داخلی و جهانی شود.

وی بیان کرد: شهرستان‌های قیروکارزین، جهرم، جویم، داراب و خفر بیشترین سهم را در تولید این محصول دارند و به‌عنوان کانون‌های اصلی تولید لیموشیرین استان شناخته می‌شوند.

این مقام مسئول با اشاره به اهمیت اقتصادی این محصول برای باغداران جنوب استان، خاطرنشان کرد: لیموشیرین فارس نقش مهمی در معیشت خانوار‌های روستایی و اشتغال پایدار منطقه ایفا می‌کند.

بهجت حقیقی در ادامه به برنامه‌های توسعه‌ای این سازمان برای حفظ و ارتقای جایگاه لیموشیرین فارس اشاره کرد و گفت: اجرای طرح‌های بازسازی و نوسازی باغ‌های قدیمی، توسعه کشت در محیط سایبان، اصلاح تراکم کاشت، تولید نهال سالم و گواهی‌شده و افزایش نظارت‌های فنی در فرآیند تولید و برداشت، از جمله اقداماتی است که در دستور کار قرار دارد.

این مقام ارشد استان فارس با توجه به محدودیت‌های منابع آبی استان و ضرورت افزایش بهره‌وری، تصریح کرد: مدیریت بهینه مصرف آب در باغ‌های لیموشیرین از اولویت‌های اساسی است و با بهره‌گیری از سامانه‌های نوین آبیاری و انتقال دانش فنی به باغداران، می‌توان ضمن کاهش هزینه‌های تولید، عملکرد در واحد سطح را ارتقا داد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در پایان با بیان نقش زنجیره ارزش در توسعه پایدار باغبانی استان، ابراز امیدواری کرد: با فعال‌سازی صنایع تبدیلی و تکمیلی و تقویت زیرساخت‌های صادراتی، ارزش افزوده این محصول برای استان افزایش یابد و بازار‌های هدف جدیدی برای لیموشیرین فارس گشوده شود.