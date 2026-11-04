مردم جنوب غرب خوزستان ، با حضور در خیابان ها، بار دیگر بر وحدت، همبستگی و انسجام ملی تأکید کردند.

اتحاد و همبستگی مردم آبادان و خرمشهر در حمایت از انسجام ملی

اتحاد و همبستگی مردم آبادان و خرمشهر در حمایت از انسجام ملی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مردم جنوب غرب خوزستان امشب چهارشنبه ۱۳ آبان با حضور در میدان‌ها و میعادگاه‌های تجمع، بر وحدت، همبستگی و ایستادگی در برابر دشمنان تأکید کردند.

در این اجتماع مردمی که با حضور اقشار مختلف، خانواده‌ها، نوجوانان و دانش‌آموزان برگزار شد، شرکت‌کنندگان حمایت خود را از استقلال، امنیت و اقتدار کشور اعلام کردند.

حاضران همچنین با گرامیداشت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، بر ضرورت حفظ اتحاد و انسجام ملی و ایستادگی در برابر سیاست‌های خصمانه آمریکا تأکید کردند.