پبه گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، آیین کلنگ‌زنی ساختمان ویژه کارگران ساختمانی بجنورد با حضور نمایندگان شورای اسلامی شهر، شهرداری بجنورد، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی، سازمان تأمین اجتماعی، سپاه حضرت جوادالائمه (ع)، انجمن صنفی کارگران ساختمانی و جمعی از کارگران ساختمانی شهرستان بجنورد برگزار شد.

کارگران ساختمانی بجنورد تاکنون فاقد مکان مشخص و مستقلی برای پیگیری امور صنفی و مطالبات خود بودند. این موضوع، ضرورت ایجاد فضایی مناسب برای ساماندهی امور و تسهیل ارتباط این قشر با دستگاه‌های مسئول را دوچندان کرده بود.

در همین راستا، با پیگیری‌های مستمر و اهتمام ویژه مسئولان و همکاری دستگاه‌های مرتبط، زمینه کلنگ‌زنی این ساختمان در زمینی به مساحت بیش از ۲۵۰ مترمربع فراهم شد. همراهی مجموعه‌های اجرایی و نهاد‌های مشارکت‌کننده در این طرح، گامی مؤثر در پاسخ‌گویی به نیاز‌های کارگران ساختمانی و تقویت حمایت از این قشر زحمتکش به شمار می‌رود.

با احداث و بهره‌برداری از این ساختمان، زمینه مناسب‌تری برای پیگیری مطالبات صنفی و ارائه خدمات مرتبط به کارگران ساختمانی بجنورد فراهم خواهد شد.