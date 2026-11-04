کلنگزنی ساختمان کارگران ساختمانی بجنورد
آیین کلنگزنی ساختمان ویژه کارگران ساختمانی بجنورد در زمینی به مساحت بیش از ۲۵۰ مترمربع در ضلع غربی این شهر برگزار شد.
پبه گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی
، آیین کلنگزنی ساختمان ویژه کارگران ساختمانی بجنورد با حضور نمایندگان شورای اسلامی شهر، شهرداری بجنورد، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی، سازمان تأمین اجتماعی، سپاه حضرت جوادالائمه (ع)، انجمن صنفی کارگران ساختمانی و جمعی از کارگران ساختمانی شهرستان بجنورد برگزار شد.
کارگران ساختمانی بجنورد تاکنون فاقد مکان مشخص و مستقلی برای پیگیری امور صنفی و مطالبات خود بودند. این موضوع، ضرورت ایجاد فضایی مناسب برای ساماندهی امور و تسهیل ارتباط این قشر با دستگاههای مسئول را دوچندان کرده بود.
در همین راستا، با پیگیریهای مستمر و اهتمام ویژه مسئولان و همکاری دستگاههای مرتبط، زمینه کلنگزنی این ساختمان در زمینی به مساحت بیش از ۲۵۰ مترمربع فراهم شد. همراهی مجموعههای اجرایی و نهادهای مشارکتکننده در این طرح، گامی مؤثر در پاسخگویی به نیازهای کارگران ساختمانی و تقویت حمایت از این قشر زحمتکش به شمار میرود.
با احداث و بهرهبرداری از این ساختمان، زمینه مناسبتری برای پیگیری مطالبات صنفی و ارائه خدمات مرتبط به کارگران ساختمانی بجنورد فراهم خواهد شد.