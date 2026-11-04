در اجرای مسئولیت‌های اجتماعی شرکت ملی حفاری ایران و در همکاری با استانداری خوزستان، طرح احداث سیل بند در مجاورت روستا‌های قجریه یک و دو و کاظمیه یک بخش اسماعیلیه اهواز در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس اداره مهندسی و طراحی راه و ساختمان شرکت ملی حفاری ایران گفت: عملیات اجرایی این طرح که شامل یک هزار و ۷۰۰ متر سیل بند خاکی و ۱۴ هزار متر مکعب خاکریزی است با تخصیص ۴۲ میلیارد ریال اعتبار از اواخر مهرماه آغاز و مدت انجام آن یک ماه تعیین شده است.

عبدالرضا متحدیان ادامه داد: از دیگر طرح‌های عمرانی در دست اجرا از سوی این اداره که در راستای مسئولیت‌های اجتماعی انجام می‌شود مسیر ورود وخروج سایت ۲۳ هکتاری سدین که شامل اصلاح مسیر هندسی و دور برگردان بزرگ راه کمربندی شرق اهواز است. این طرح با اعتبار ۲۹۲ میلیارد ریال در دست اجرا می‌باشد و انجام آن در افزایش ایمنی تردد خودرو‌ها و پیشگیری از بروز حوادث رانندگی در این مسیر بسیار با اهمیت خواهد بود.