به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، در این مدت وقوع طوفان تندری، رگبار‌های نقطه‌ای نسبتاً شدید باران، رعدوبرق، احتمال تگرگ، تندباد‌های لحظه‌ای و سیلابی شدن مسیل‌ها، گردوغبار و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی شده است.

مهرداد حسن‌زاده افزود: شهرستان‌های بندرعباس، رودان، میناب، حاجی‌آباد، بشاگرد، قشم، سیریک، خمیر، بندرلنگه و شمال تنگه هرمز تحت تاثیر این ناپایداری است.

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مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: مردم علاوه بر رعایت نکات ایمنی، به اطلاعیه‌های رسمی هواشناسی و توصیه‌های دستگاه‌های امدادی توجه کنند.