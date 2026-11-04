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مدیریت بحران استانداری هرمزگان باتوجه به هشدار نارنجی هواشناسی توصیههایی را به مردم کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، در این مدت وقوع طوفان تندری، رگبارهای نقطهای نسبتاً شدید باران، رعدوبرق، احتمال تگرگ، تندبادهای لحظهای و سیلابی شدن مسیلها، گردوغبار و کاهش کیفیت هوا پیشبینی شده است.
مهرداد حسنزاده افزود: شهرستانهای بندرعباس، رودان، میناب، حاجیآباد، بشاگرد، قشم، سیریک، خمیر، بندرلنگه و شمال تنگه هرمز تحت تاثیر این ناپایداری است.
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مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: مردم علاوه بر رعایت نکات ایمنی، به اطلاعیههای رسمی هواشناسی و توصیههای دستگاههای امدادی توجه کنند.