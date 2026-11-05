نمایش پهپاد شاهد ۱۳۶، نمادی از دانش، خلاقیت و فناوری جوانان این سرزمین در روز دانش آموز در میدان تاریخی امام خمینی (ره) اصفهان بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ اما تماشاگران امروز این نمایش، فقط نظاره‌گر یک دستاورد نیستند.

دانش‌آموزانی هستند که در قاب این افتخار، آینده خودشان را می‌بینند.

نسلی که می‌آموزد هیچ قله‌ای دور از دسترس نیست و شاید امروز با دیدن شاهد ۱۳۶ به وجد بیایند.

اما فردا نوبت خودشان است تا با دانش و خلاقیت، افتخاری تازه خلق کنند و پرچم پیشرفت ایران را بالاتر ببرند.

امروز آنها به افتخار‌های ایران نگاه می‌کنند و فردا خودشان سازندگان افتخار‌های ایران خواهند بود.