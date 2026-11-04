به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دانشجوی پیرو خط امام، شهید محمد بهبهانی یکی از اعضای شناخته‌شده دانشجویان مسلمان پیرو خط امام بود، که در تسخیر سفارت آمریکا (لانه جاسوسی) در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ حضور داشت.

وی متولد ۲ شهریور ۱۳۴۰ در اصفهان پس از دریافت دیپلم، در دانشگاه صنعتی شریف در رشته مهندسی عمران پذیرفته شد و تا مقطع کارشناسی ادامه داد.

نام این شهید در فهرست شهدای دانشجویان پیرو خط امام که در جریان تسخیر لانه جاسوسی حضور داشتند، ثبت شده است.

با آغاز جنگ تحمیلی به عنوان پاسدار در جبهه‌های جنگ حق علیه باطل حضور پیدا کرد و سرانجام در عملیات والفجر ۴ در آبان ۱۳۶۲ در منطقه پنجوین عراق به شهادت رسید و در گلستان شهدای اصفهان به خاک سپرده شد.

این شهید گرانقدر در ۱۳ آبان ۵۸ در تسخیر لانه جاسوسی حضور داشت، در ۱۳ آبان ۶۱ ازدواج کرد و در ۱۳ آبان ۶۲ به درجه رفیع شهادت رسید.

آنقدر جایگاه این شهید رفیع بود که قائد شهید امت در سال ۱۳۸۱ به منزل این شهید رفتند.