رؤسای هیئت‌های مذهبی، پیرغلامان و مداحان استان فارس در آستانه دهه فاطمیه دوم در شیراز گردهم آمدند.

گردهمایی پیرغلامان و مداحان فارس در آستانه دهه فاطمیه دوم

گردهمایی پیرغلامان و مداحان فارس در آستانه دهه فاطمیه دوم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در آستانه دهه فاطمیه دوم، رؤسای هیئت‌های مذهبی، پیرغلامان و مداحان استان فارس در شیراز گردهم آمدند.

نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز در این گردهمایی با تأکید بر اینکه احیای سنت اهل‌بیت(ع) فلسفه اصلی تشکیل مجالس عزاداری است، گفت: انقلابی‌گری به معنای افزودن حاشیه و سلایق شخصی به دین نیست، بلکه همان بیان ناب معارف اهل‌بیت(ع) است که بقای نظام و انقلاب را تضمین می‌کند.

آیت‌الله لطف‌الله دژکام در این مراسم گفت: امروز هر مجلسی در عزاداری حضرت زهرا(س) پایگاهی برای دفاع از ارزش‌هاست و ملت ایران با الگوگیری از رهبر شهید و الهام از مکتب عاشورا نشان داده است که دوران بزن‌دررو به پایان رسیده و حملات دشمنان بی‌پاسخ نخواهد ماند.

امام جمعه شیراز با تأکید بر حفظ وحدت و انسجام صفوف در شرایط کنونی خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب نیز همواره بر پیوست انسجام اجتماعی در همه فعالیت‌ها تأکید دارند و امروز زمان پرداختن به اختلافات سلیقه‌ای و حاشیه‌ای نیست، بلکه همه فریادها باید متوجه دشمن اصلی و استکبار جهانی باشد.