به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، متن بیانیه قدردانی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان برای حضور گسترده و حماسی مردم استان در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مردم آگاه، بصیر و لحظه‌شناس استان لرستان امروز با خلق حماسه‌ای دیگر در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳آبان نشان دادند که بر عهد صادق خود با امامین انقلاب اسلامی همچنان استوار مانده و میدان دفاع از ارزش‌های ملی و مذهبی خود را هرگز خالی نخواهند کرد.

این حضور حماسی مکمل مجاهدت‌های رزمندگان دلیر جبهه مقاومت در برابر استکبار جهانی بود و پیام ایستادگی این ملت بزرگ، ریشه دار و همیشه در صحنه را بار دیگر به سرتاسر جهان مخابره کرد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان لرستان به پاس این حضور آگاهانه و دشمن شکر از آحاد مردم و اقشار مختلفی که در خلق این حماسه بزرگ سهیم بودند تشکر و قدردانی نموده و نصرت الهی برای جبهه اسلام را از خداوند متعال مسئلت می‌نماید.