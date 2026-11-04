معاون برق و انرژی وزارت نیرو از پیگیری ویژه تخصیص ۴.۲ میلیارد دلار ارز مورد نیاز صنعت برق، تقویت نقدینگی شرکت‌ها و ایجاد دبیرخانه مشترک برای رسیدگی به مطالبات پیمانکاران و تأمین‌کنندگان تجهیزات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما ، مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، در نشست مشترک با اعضای هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق، با تأکید بر ضرورت حفظ پایداری شبکه برق در شرایط بحرانی، تخصیص ارز مورد نیاز این صنعت را از اولویت‌های مهم وزارت نیرو عنوان کرد.

وی با اشاره به نیاز صنعت برق به حدود ۴.۲ میلیارد دلار ارز افزود: با توجه به نقش راهبردی برق در اقتصاد کشور و ضرورت استمرار خدمات‌رسانی در شرایط حساس، این صنعت باید در رده کالا‌های اساسی قرار گیرد. از این‌رو، وزارت نیرو پیگیری تأمین و تسریع در تخصیص ارز مورد نیاز صنعت برق را با جدیت دنبال خواهد کرد.

پیگیری تأمین نقدینگی و تسویه مطالبات پیمانکاران

رجبی مشهدی همچنین با اشاره به مشکلات نقدینگی شرکت‌های فعال در زنجیره تأمین و تولید تجهیزات صنعت برق، از برنامه‌ریزی برای برگزاری مذاکرات فشرده با شرکت توانیر و شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی خبر داد و اعلام کرد که هدف از این مذاکرات، پاسخ‌گویی مؤثرتر به نیاز‌های مالی شرکت‌ها و تأمین‌کنندگان است.

وی از ایجاد دبیرخانه مشترک برای پیگیری مطالبات پیمانکاران و تأمین‌کنندگان به‌عنوان یکی دیگر از محور‌های توافق‌شده در این نشست یاد کرد و افزود: این دبیرخانه با تمرکز بر تسویه مطالبات از محل مابه‌التفاوت‌ها، منابع نقدینگی موجود و اوراق اسناد خزانه اسلامی، به‌زودی عملیاتی خواهد شد.

تسریع در اجرای طرح ملی کنتور‌های هوشمند

معاون برق و انرژی وزارت نیرو در ادامه، توسعه کنتور‌های هوشمند را از دیگر موضوعات مهم مورد بررسی دانست و گفت: مقرر شد نشست تخصصی مشترکی میان سندیکای صنعت برق، شرکت توانیر و سازندگان داخلی کنتور برگزار شود تا ضمن تسریع در اجرای این طرح ملی، چالش‌های زنجیره تأمین و تولید تجهیزات مورد نیاز با همکاری بخش دولتی و خصوصی کاهش یابد.

صیانت از حقوق فعالان زنجیره صنعت برق

رجبی مشهدی در پایان با تأکید بر جایگاه راهبردی وزارت نیرو در پیگیری مطالبات فعالان صنعت برق در تعامل با اتاق بازرگانی، بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان تجهیزات تأکید کرد.

بر اساس محور‌های مطرح‌شده در این نشست، تأمین ارز، رفع مشکلات نقدینگی، تسویه مطالبات و توسعه کنتور‌های هوشمند، چهار محور اصلی برنامه‌های حمایتی مورد توافق برای تقویت زنجیره ارزش صنعت برق به شمار می‌روند.