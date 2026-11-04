همزمان با سراسر کشور و در گرامیداشت یومالله ۱۳ آبان
نسل دهه ۸۰ و ۹۰، ادامهدهنده راه دانشآموزان و دانشجویان سال ۵۷
دانشآموزان استان مرکزی با حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان و برافراشتن پرچم سهرنگ جمهوری اسلامی ایران، بر تداوم راه نسلهای پیشین و پایبندی به آرمانهای انقلاب تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
امروز سراسر استان مرکزی صحنه حضور و حماسه دانشآموزانی بود که با گامهایی استوار و پرچمهایی برافراشته، در راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان شرکت کردند.
دانشآموزان دهههای ۸۰ و ۹۰ با حضور پرشور در این مراسم نشان دادند که نسل امروز نیز خود را ادامهدهنده مسیری میداند که دانشآموزان و دانشجویان سال ۵۷ آغاز کردند؛ مسیری که از نگاه آنان با گذشت نسلها همچنان ادامه دارد.
امروز پرچم سهرنگ ایران در دستان دانشآموزان به اهتزاز درآمد تا ۱۳ آبان، بار دیگر جلوهای از حضور نسل جوان در صحنههای اجتماعی و ملی باشد.