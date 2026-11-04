وزیر علوم در نشست با فعالان فرهنگی دانشگاه‌های قم با انتقاد از توسعه بی‌رویه دانشگاه‌ها گفت: متاسفانه اول دانشگاه ساختیم و بعد به سراغ امکانات رفتیم؛ باید از ابتدا بررسی می‌کردیم که چه نیازی به افزودن واحد آموزش عالی جدید داریم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، امروز در سفر به قم در نشستی صمیمانه با فعالان فرهنگی دانشگاه‌های استان با شنیدن مطالبات دانشجویان و استادان، بر نقش دانشگاه‌ها در قدرت‌آفرینی ملی و مقاومت کشور در برابر نظام سلطه تأکید کرد.

تقدیر از موکب‌داران دانشجو و نقش آنان در تاب‌آوری ملی

وزیر علوم در ابتدای سخنان خود با تقدیر از ۲۴۰ موکب‌دار دانشجویی که در ایام اربعین به خدمت‌رسانی پرداختند، گفت: از اینکه کمک می‌کنید به تاب‌آوری کشور در مقابل ابرقدرت‌ها، باید تشکر کنم. امروز نه آمریکا و نه اتحادیه اروپا نمی‌توانند کاری از پیش ببرند، اما ایران عزیز توانست مقاومت کند.

وی با اشاره به اینکه گمان می‌رفت کشور در کمتر از یک هفته فرو می‌پاشد افزود: الان ۲۴۰ شب است که مردم پای کار ایستاده‌اند و دشمنان را خسته و فرسوده کرده‌اند؛ به‌طوری که در سرنوشت سیاسی اسرائیل و آمریکا نیز تأثیرگذار بوده است. شکست نتانیاهو و ترامپ محصول مقاومت این مردم و محصول فناوری است که در دانشگاه‌ها توسط امثال شما تولید شده و حاصل هدایت‌های رهبری و خون مقدس شهداست.

تأکید بر دستاورد مردم‌سالاری دینی

سیمایی صراف با بیان اینکه این از دستاورد‌های مردم‌سالاری نظام و مردم‌سالاری دینی است اظهار کرد: به عنوان رئیس دستگاه، خودم را در معرض انتقاد، گفت‌و‌گو، سؤال و مطالبه قرار می‌دهم. آیا قبل از انقلاب سراغ دارید که وزیری یک بار با استادان، یک بار با دانشجویان و یک بار با کارکنان نشسته باشد؟ اینها دستاورد‌های جمهوری اسلامی است.

وی با اشاره به فرمایش امام خمینی (ره) درباره جمهوری اسلامی گفت: بعضی‌ها گفتند اگر از کلمه جمهوری دست برداری، پشت سرت می‌آییم؛ اما امام فرمود جمهوری اسلامی. اگر دانشجو نتواند با هم یا با مقام مسئول کشور گفت‌و‌گو کند، چه انتظاری از سطح عمومی اجتماع ایران خواهیم داشت؟

گفت‌و‌گو به معنای تبعیت صرف نیست

وزیر علوم تصریح کرد: گفت‌و‌گو معنایش این نیست که هرچه من گفتم شما اجرا کنید یا هرچه شما گفتید من اجرا کنم؛ ما تابع منطق هستیم. همه مطالباتی که مطرح کردید منطقی بود، اما تابع قدرت و توانایی هم هستیم.

وی با اشاره به اینکه شاید ۸۰ درصد مطالبات به پول برمی‌گردد افزود: ما می‌دانیم خوابگاه استاندارد، دانشگاه استاندارد، آزمایشگاه و کتابخانه چه اقتضائاتی دارد؛ اما کشور با محدودیت منابع مالی مواجه است. ایران از ابتدا درگیر تحریم بوده، چون خلاف اراده استکبار جهانی حرکت کرده و جنگ تحمیلی هشت‌ساله را تجربه کرده است.

استقلال، بزرگ‌ترین دستاورد امام خمینی (ره)

سیمایی صراف استقلال را بزرگ‌ترین دستاورد امام خمینی (ره) خواند و گفت: این دستاورد باعث شده مرز‌های قدرت آمریکا معلوم شود. امروز آمریکا هم به لحاظ اقتصادی و هم نظامی دیگر آن ابرقدرت سابق نیست. ما نمی‌گوییم ۳۰ درصد رشد داشته‌ایم، اما در رویداد‌های پژوهشی دو درصد رشد داشته‌ایم، در حالی که کشوری مانند روسیه ۳۰ درصد افت داشته است.

پاسخ به مطالبات صنفی و شفافیت در محدودیت‌ها

وزیر علوم با تأکید بر اینکه وظیفه خود می‌دانم با دانشجویان بنشینم گفت: دانشجویان خواهند شنید که ما چه محدودیت‌هایی داریم. وقتی اولویت‌ها در کلان نظام تعیین می‌شود و سهم ما کم می‌شود، من نمی‌توانم خلاف مصالح و امنیت نظام استعفا بدهم. در کابینه، همه ما مسئولیت سطح کل کشور داریم و می‌بینیم کشاورزی، معیشت، بیمه و حقوق، اولویت اول کشور است.

وی با اشاره به سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی گفت: طبق قانون برنامه باید دو درصد و طبق سیاست‌های ابلاغی باید چهار درصد باشد، اما سهم ما ۰٫۲۳ درصد است. درست می‌گویید که کم گذاشته‌ایم.

انتقاد از توسعه بی‌رویه دانشگاه‌ها

سیمایی صراف با انتقاد از رویه گذشته گفت: مشکلاتی که برای دانشگاه نام بردید، برمی‌گردد به اینکه اول دانشگاه ساختیم و بعد به سراغ امکانات رفتیم. نباید این‌طور می‌شد. باید ببینیم آیا نیاز به افزودن واحد آموزش عالی جدید داریم یا همان موجود را تقویت کنیم. چرا با ۴۰۰ هکتار زمین، برویم جای دیگر از صفر شروع کنیم؟ کدام کشور منابعش را این‌گونه حراج می‌گذارد؟

وی بر ضرورت توسعه آموزش‌های مهارتی تأکید کرد و گفت: آموزش مهارتی نیاز ضروری کشور است. گاهی یک تکنسین ماهر از یک دارنده دکتری مؤثرتر است؛ یک تکنسین هواپیما را از سقوط نجات می‌دهد. باید به سمت مهارتی کردن رشته‌های مهارت‌پذیر برویم.

دفاع از طرح تغذیه و انتقاد از پیمانکاران

وزیر علوم با دفاع از طرح تغذیه (که اجرای آن متوقف شده) گفت: مزایای آن طرح، شفافیت، عدالت و افزایش کیفیت بود. برخی دانشگاه‌ها امروز از برند‌های معروف غذایی خدمات می‌گیرند. پشت مخالفت‌ها، پیمانکارانی هستند که بیشترین سود را از دانشگاه می‌برند؛ همان‌هایی که می‌گویند طلبکاریم و تا ۵۰ درصد هزینه، سود پشت‌شان است.

وی افزود: چرا رئیس دانشگاه باید مدیر هتل و رستوران باشد؟ رئیس دانشگاه باید وقتش را صرف آموزش، پژوهش و فناوری کند. در آن طرح، تسویه حساب یک‌ماهه پیش‌بینی شده بود، چون وقتی تسویه نمی‌کنیم، پیمانکار از کیفیت و کمیت می‌زند تا سودش را ببرد.

شفاف‌سازی هزینه‌های تحصیل و هشدار درباره جنگ رسانه‌ای دشمن

سیمایی صراف با اشاره به هزینه‌های نظام برای هر دانشجو گفت: تحصیل رایگان در دانشگاهی مانند دانشگاه قم، برای دانشجوی خوابگاهی ترمی حدود ۱۰۰ میلیون تومان هزینه دارد و حداقل ۵۰ میلیون تومان هزینه خوابگاه است. دولت یارانه آب، برق، گاز و کالا برگ نیز پرداخت می‌کند. قانون اساسی آموزش رایگان تا حد کفایت را تصریح کرده است.

وی هشدار داد: دشمنان در خارج از کشور وقتی نمی‌توانند ذهن دانشجو را به لحاظ سیاسی مشوش کنند، از راه خدمات وارد می‌شوند و تصاویر خوابگاه و غذای خود را نشان می‌دهند. این بی‌هدف نیست؛ می‌خواهند دانشجوی ایرانی را به هم بریزند. بعضی‌ها پشت مطالبات صنفی، آب از بیرون می‌خورند.

عدالت آموزشی، افتخار نظام

وزیر علوم عدالت آموزشی را از افتخارآمیزترین دستاورد‌های نظام خواند و گفت: در اقصی نقاط کشور تا مرز‌ها دانشگاه برده‌ایم؛ جایی که هنوز در فرهنگ بعضی مناطق، اجازه نمی‌دهند دختر ۵۰ کیلومتر برای مدرسه برود، ما دانشگاه و امکانات برده‌ایم. برای روستای ۲۰ خانوار هم گاز، برق و آب برده‌ایم.

وی درباره خدمات غذایی گفت: سالانه ۱۳۰ میلیون پرس غذا در دانشگاه‌ها توزیع می‌شود؛ در این حجم، پیدا شدن یک مورد مشکل در یک هزارم درصد طبیعی است. همان‌طور که در خانه هم ممکن است سنگی در برنج باشد.

پاسخ به ابهامات درباره پیام نور و دانشگاه‌های خاص

وزیر علوم در پاسخ به پرسشی درباره امکانات دانشگاه پیام نور گفت: هر دانشگاهی با مأموریت و فلسفه‌ای تأسیس شده است. پیام نور قرار بوده خودگردان باشد و اساسنامه آن را بخوانید. دانشگاه فنی و حرفه‌ای و ملی مهارت هم برای آموزش مهارت تأسیس شده‌اند، نه تربیت دکتری. نباید انتظار داشته باشیم همه دانشگاه‌ها یکسان باشند.

سیمایی صراف در پایان با تقدیر از فضای صمیمانه و اخلاقی نشست گفت: این جلسه، نمونه‌ای از گفتگوی سازنده میان مسئولان و دانشجویان بود. ما تابع منطق هستیم و ضمن پذیرش محدودیت‌ها، تلاش می‌کنیم مطالبات منطقی را در چارچوب مصالح نظام پیگیری کنیم.