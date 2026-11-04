فرمانده انتظامی شهرستان اندیمشک از کشف ۴ تن چوب قاچاق درختان اکالیپتوس و دستگیری راننده خودرو و عامل قطع درختان توسط ماموران انتظامی پاسگاه قیلاب این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سیدشمس‌اله موسوی اظهار داشت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق چوب و قطع غیرمجاز درختان، مأموران پاسگاه انتظامی قیلاب هنگام گشت‌زنی در حوزه استحفاظی، یک دستگاه خودروی نیسان حامل چوب درختان اکالیپتوس را مشاهده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در این عملیات راننده خودرو و عامل قطع درختان به همراه یک دستگاه اره‌برقی دستگیر شدند و در بازرسی از محل قطع درختان نیز ۴ تُن چوب کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اندیمشک با اشاره به تشکیل پرونده در این خصوص خاطرنشان کرد: پرونده متهمان جهت رسیدگی قانونی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شد.