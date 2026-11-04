حضور باشکوه مردم تربت‌ جام، سبزوار، جغتای، صالح آباد و رضویه مشهد در راهپیمایی ۱۳ آبان

همزمان با یوم‌ الله ۱۳ آبان، مردم انقلابی تربت‌ جام، سبزوار، جغتای، صالح آباد و رضویه مشهد با حضوری پرشور در راهپیمایی، پایبندی خود را به آرمان‌های والای انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند.