حضور باشکوه مردم تربت جام، سبزوار، جغتای، صالح آباد و رضویه مشهد در راهپیمایی ۱۳ آبان
همزمان با یوم الله ۱۳ آبان، مردم انقلابی تربت جام، سبزوار، جغتای، صالح آباد و رضویه مشهد با حضوری پرشور در راهپیمایی، پایبندی خود را به آرمانهای والای انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در مراسم باشکوه ۱۳ آبان در تربت جام، اقشار مختلف مردم، دانش آموزان، دانشجویان، فرهنگیان، مسئولان، خانواده های معظم شهدا و ایثارگران و جمعی از روحانیون شیعه و اهل سنت حضور داشتند و با سردادن شعارهای انقلابی، انزجار خود را از سیاست های استکبار جهانی اعلام کردند.
تربت جام
شهرآباد بردسکن
سبزوار
جغتای
مراسم راهپیمایی یومالله ۱۳ آبانماه با حضور پرشور مردم صالح آباد، جنتآباد و روستاهای تابعه با محوریت روستاهای جنت آباد، بنی تاک، آزادده، درازآب و باغ کشمیر برگزار شد.