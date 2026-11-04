مسئول اجرایی پویش ملی هزار جهیزیه، گفت: گروه‌های خیر مردمی، جهیزیه هزار زوج جوان دهک‌های ۱ تا ۴ در سراسر کشور را تامین و تکمیل کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما؛ محمد نوری زاده با اشاره به هدف اصلی پویش ۱۰۰۰ جهیزیه، گفت: این طرح که با هدف تجمیع ظرفیت‌های گروه‌های جهادی و ارائه بسته‌های جهیزیه «استاندارد، متحدالشکل و بانشان مشخص ایرانی» طراحی شده است تا از طریق خرید جمعی، ظرفیت تولیدکنندگان داخلی را به کار گرفته و در این خصوص زوج‌های جوان بیشتری تحت پوشش قرار گیرند.

مسئول اجرایی پویش ملی هزار جهیزیه با بیان این که اجرای این طرح از ابتدای آغاز تا امروز با مشارکت گروه‌های مختلف مردمی همراه بوده است افزود: خیرین، موسسات خیریه، هنرمندان، بازیگران، پزشکان، فعالان حوزه مجازی، ایمه جماعات استقبال شایان توجهی در این پویش داشته‌اند. گروه‌های جهادی ابتدا با حضور درمحلات و مساجد، زوج‌های نیازمند را شناسایی می‌کنند. همچنین علاوه بر براین، خانواده‌های تحت پوشش نهاد‌های خدمت رسان مانند سازمان بهزیستی و کمیته امداد، از دیگر جمعیت هدف این طرح هستند.

وی در خصوص مشخصات اقلام اهدایی به زوج‌های جوان گفت: هر سری جهیزیه شامل اقلامی نظیر اجاق گاز، یخچال، لباسشویی تمام اتومات، سرویس آرکوپال، اتو، سرویس قابلمه، پتو، جاروبرقی و کتری و قوری است که همگی از تولید کنندگان خوب داخلی خریداری شده است. همچنین ارزش هر سری جهیزیه بین ۲۱۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان برآورد شده است که برای اجرای موفق این پویش، نیاز به تأمین اعتبار بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان وجود دارد.

نوری زاده با اشاره به جامعیت این طرح، تأکید کرد که جهیزیه تنها نقطه ورود به حمایت از خانواده است و پایان ماموریت سازمان بسیج سازندگی نیست؛ گفت: «هدف ما ایجاد خانواده‌های پایدار است؛ به همین دلیل در کنار اهدای کالا برای آغاز زندگی زوج‌های جوان، از گروه‌های تخصص محور برای ارائه خدمات رایگان در حوزه‌های مشاوره خانواده قبل از ازدواج و حین ازدواج، روانشناسی، حمایت از مسکن، اشتغال، مهارت‌های زندگی و سلامت در کنار این زوج‌ها استفاده می‌کنیم.»

وی افزود: در راستای حمایت از پایداری خانواده‌های جوان، سازمان بسیج سازندگی در حوزه اشتغال نیز در کنار زوجین خواهد بود، با معرفی سرپرست خانوار جهت کار درواحد‌های تولیدی و یا توانمند سازی در بخش مشاغل خانگی در کنار خانواده‌ها بود. همچنین برای شفافیت کامل، یک حساب متمرکز با شماره حساب ۵۸۹۲۱۰۱۸۰۰۰۰۰۰۳۲ بانک سپه اختصاص یافته است که خیرین می‌توانند با پرداخت حداقل ۱۱۰ هزار تومان در این پویش ملی در حمایت از نسل جوان شرکت کنند.

دبیر پویش تامین ۱۰۰۰ جهیزیه در پایان گفت: به منظور تشویق خیرین، ۴۰ فقره سفر زیارتی مشهد مقدس به قید قرعه برای مشارکت کنندگان در این پویش در نظر گرفته شده است که البته بسیاری از خیرین فیش پرداختی خود را برای شرکت ارسال نکرده‌اند.