همزمان با ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز، شهرداری اردبیل در میدان پانزده خرداد، نمادِ شهدای دانش‌آموز میناب را رونمایی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ در این مراسم محمود صفری شهردار اردبیل با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و محکومیت جنایت های استکبار جهانی و آمریکا، بر اهمیت زنده نگه‌داشتن یاد و نام شهدا و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل‌های آینده تأکید کرد و گفت: اجرای نمادهای متعدد در شهر برای زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدا به‌ویژه دانش‌آموزان شهید در دستور کار مدیریت شهری اردبیل قرار گرفته است.