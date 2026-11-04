به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، متن بیانیه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مردم آگاه، بصیر و لحظه شناس استان همدان امروز با خلق حماسه‌ای تماشایی و غرورآفرین در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی بار دیگر نشان دادند که بر عهد صادق خود با امامین انقلاب اسلامی همچنان استوار مانده و میدان دفاع از ارزش‌های ملی و مذهبی خود را هرگز خالی نخواهند کرد.

این حضور حماسی مکمل مجاهدت‌های رزمندگان دلیر جبهه مقاومت در برابر استکبار جهانی بود و پیام ایستادگی این ملت بزرگ، ریشه دار و همیشه در صحنه را بار دیگر به سراسر جهان مخابره کرد.

شورای هماهنگی تبلیغات‌اسلامی استان همدان با گرامیداشت یاد و نام قائد شهید امت و شهدای گرانقدر به ویژه شهدای دانش آموز و به پاس این حضور آگاهانه و دشمن شکن ازهمه مردم و اقشار مختلفی که در خلق این حماسه بزرگ سهیم بودند صمیمانه تقدیر و تشکر کرده و نصرت الهی را برای جبهه اسلام از خداوند متعال مسئلت می‌نماید.