تیم بسکتبال پالایش نفت آبادان در هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال، به مصاف تیم طبیعت تهران می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما آبادان، تیم بسکتبال پالایش نفت آبادان در هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور، در تهران میهمان تیم طبیعت خواهد بود.

طلایی‌پوشان آبادانی دو دیدار قبلی خود مقابل تیم‌های استقلال تهران و نفت و گاز گچساران را با پیروزی پشت سر گذاشته‌اند و با کسب چهار امتیاز، هم‌امتیاز با تیم طبیعت تهران هستند و به دلیل تفاضل امتیاز در رده چهارم جدول قرار دارند.

این دیدار از ساعت ۱۵ در تهران برگزار خواهد شد.