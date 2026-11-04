راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در مهاباد با حضوری باشکوه، گسترده و معنادار برگزار شد تا بار دیگر جلوه‌ای روشن از همدلی، ایستادگی و ظلم‌ستیزی مردم ایران را به جهانیان مخابره کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، خیابان‌های شهر مهاباد امروز همزمان با سراسر کشور، طنین‌انداز فریاد‌های رسا و کوبنده استکبارستیزی و مقاومت بود.

مردم غیور، بصیر و ولایت‌مدار مهاباد با حضور پرشور، حماسی و چشمگیر خود در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، صحنه‌هایی ماندگار از وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی را خلق کردند.

این حضور باشکوه و معنادار بار دیگر ثابت کرد که ملت ایران و خطه قهرمان‌پرور مهاباد، در مسیر دفاع از عزت، استقلال و اقتدار کشور و مقابله با زیاده‌خواهی‌ها و زورگویی‌های مستکبران جهان، تا پای جان ایستاده‌اند و هیچ‌گاه از آرمان‌های خود عقب‌نشینی نخواهند کرد.