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خودروهای حامل چهار تن چوب بلوط قاچاق به ارزش چهار میلیارد ریال در شهرستان سپیدان توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی شهرستان سپیدان گفت: در راستای اجرای طرح مبارزه با کالای قاچاق، ماموران انتظامی این شهرستان هنگام گشتزنی در یکی از جادهها به ۲ دستگاه وانت نیسان مشکوک شدند و برای بررسی آنها را متوقف کردند.
سرهنگ ذبیح اله رضایی افزود: ماموران پس از بازرسی از این خودروها چهار تن چوب جنگلی بلوط فاقدمجوز به ارزش چهار میلیارد ریال را کشف کردند و رانندگان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.
شهرستان سپیدان در شمال غرب فارس و در فاصله ۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.