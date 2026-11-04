به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی شهرستان سپیدان گفت: در راستای اجرای طرح مبارزه با کالای قاچاق، ماموران انتظامی این شهرستان هنگام گشت‌زنی در یکی از جاده‌ها به ۲ دستگاه وانت نیسان مشکوک شدند و برای بررسی آن‌ها را متوقف کردند.

سرهنگ ذبیح اله رضایی افزود: ماموران پس از بازرسی از این خودرو‌ها چهار تن چوب جنگلی بلوط فاقدمجوز به ارزش چهار میلیارد ریال را کشف کردند و رانندگان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

شهرستان سپیدان در شمال غرب فارس و در فاصله ۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.