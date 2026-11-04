به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ دانش‌آموزان مدرسه شهید عبدالصاحب حیدری ایلام در راهپیمایی ۱۳ آبان امسال با در دست داشتن عکس همکلاسی شهیدشان محمدحسام مهدیان، همگام با دیگر دانش‌آموزان استان در این مراسم حضور یافتند و یاد او را در میان جمعیت زنده نگه داشتند.

این دانش‌آموزان با حمل تصویر محمدحسام مهدیان به میعادگاه استکبارستیزی ایلامی‌ها رفتند و با سردادن شعار‌های مرگ بر استکبار، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل اعلام کردند: راه دانش‌آموزان شهید از سال ۵۷ تا امروز ادامه دارد.

محمدحسام مهدیان، دانش‌آموز پایه هفتم مدرسه شهید حیدری ایلام، یازدهم اسفندماه سال گذشته به همراه مادرش سوسن محمدزاده، از فرهنگیان استان، به فیض عظیم شهادت نائل آمد.

حضور دانش‌آموزان با یاد و تصویر شهید مهدیان، جلوه‌ای از پیوند نسل امروز با فرهنگ ایثار و شهادت در راهپیمایی ۱۳ آبان بود.