فرمانده انتظامی ایذه و دزپارت از دستگیری قاتل فراری در حادثه منجر به قتل روستای آب‌سوراخ دزپارت استان خوزستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ حشمت‌الله بستامی بیان داشت: با وقوع حادثه منجر به قتل در روستای آب‌سوراخ دزپارت و متواری شدن قاتل اصلی از صحنه، بلافاصله اقدامات فنی و اطلاعاتی برای دستگیری او در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس ایذه پس از شناسایی مکان و مخفیگاه متهم در باغملک، با همکاری پلیس آگاهی استان و شهرستان باغملک در یک عملیات کاملاً غافلگیرانه، متهم را دستگیر کردند. متهم پس از مواجهه با ادله متقن پلیس، صراحتاً به قتل با سلاح گرم اعتراف کرد.

سرهنگ بستامی تاکید کرد: امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است و با هنجارشکنان و مخلان نظم و امنیت عمومی با جدیت برابر قانون برخورد خواهد شد.