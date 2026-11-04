به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، در پیام قدردانی سید سعید شاهرخی از مردم لرستان برای حضور پرشور و گسترده در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان آمده است:

سیل خروشان ملت فهیم و نسل غیرتمند نوجوان، جوان و دانش‌پژوه استان لرستان در راهپیمایی ۱۳ آبان بار دیگر به دشمنان نشان داد، این مردم در پاسداری از اقتدار، عزت و استقلال‌طلبی این مرزوبوم، لحظه‌ای تردید ندارند.

مردمی که در پیچیده‌ترین جنگ‌های ترکیبی و در مواجهه با ابرقدرت‌های نظامی دنیا، ایستادگی کرده و ایرانی جدید و مقتدر در منطقه و جهان به تصویر کشیده‌اند.

این حضور و تاریخ‌سازی میسر نمی‌شود مگر با وجود ملتی که هشیار و بیدار در در برابر ۴۷ سال خدعه و تزویر ابرقدرت‌ها؛ از جنگ و کودتا گرفته تا تحریم و محاصره، عبور کرده و در مسیر ترقی و تعالی این مرز وبوم، جانفشانی نموده و حماسه‌ها خلق کرده‌اند.

بدینوسیله ضمن قدردانی از این حضور تاریخی و غرورآفرین، توفیق روزافزون ایران بزرگ و لرستان سربلند و سعادتمندی مردم خردمند و فرزانه را از خداوند متعال مسالت می‌نمایم.

سید سعید شاهرخی

استاندار لرستان