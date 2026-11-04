به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفت: چهلستون یکی از ثروت‌های ارزشمند جهانی و میراث به‌جامانده از پیشینیان است که حفاظت و نگهداری از آن نیازمند نگاه مسئولانه، همکاری تخصصی و فراتر رفتن از چارچوب تعهدات قراردادی است و این مجموعه به دلیل اهمیت تاریخی و جایگاه بین‌المللی خود، شایسته توجهی مستمر و استفاده از بالاترین ظرفیت‌های علمی و کارشناسی است.

امیر کرم زاده با اشاره به ظرفیت همکاری‌های بین‌المللی در حوزه حفاظت و مرمت چهلستون، از اعلام آمادگی طرف ایتالیایی برای مشارکت در این خصوص خبر داد و گفت: سفیر ایتالیا با حضور در اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، آمادگی خود را برای همکاری اعلام کرده است و باید این ظرفیت از طریق ساز وکار‌های رسمی و با هماهنگی دستگاه‌های مربوط دنبال شود.

وی با تأکید بر ضرورت تسریع در پیگیری این همکاری‌ها افزود: تبادل نظر و بهره گیری از تجربیات بین‌المللی باید با هماهنگی وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های مسئول و همچنین مکاتبات لازم از طریق مرکز امور بین‌الملل وزارت میراث فرهنگی، استانداری اصفهان و نمایندگی وزارت امور خارجه در استان برای تسهیل ارتباطات و پیگیری همکاری‌های تخصصی اجرا شود.

کرم زاده با اشاره به مطالعات و اقدامات دانشگاه هنر در خصوص مجموعه چهلستون هم، بر ضرورت هماهنگی میان گروه‌های مطالعاتی و کمیته‌های فنی تأکید کرد و ادامه داد: لازم است نتایج مطالعات و اقدامات اجرا شده در یک چارچوب مشترک بررسی شود تا علاوه جلوگیری از موازی‌کاری، ظرفیت‌های علمی و تخصصی موجود در خدمت تدوین راهکاری جامع برای حفاظت از این مجموعه جهانی قرار گیرد.

کاخ چهل ستون به مساحت ۶۷۰۰۰ مترمربع از بنا‌های تاریخی اصفهان یکی از نمونه باغ کاخ‌های سلطنتی به جا مانده از دوره صفوی در این شهر است که به شماره ثبت ۱۰۸ در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است.

کاخ چهل ستون، ۲۰ ستون دارد و در اصل دارای یک ایوان اصلی و بزرگی است.

این مجموعه همزمان با ۹ باغ ایرانی در سال ۱۳۹۰ به ثبت یونسکو (سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد) رسید.